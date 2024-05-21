Bu yıl 16 ülkeden 26 teknenin ve yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar, Türk sporunu uluslararası platformda temsil etme fırsatı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlar, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize ediliyor ve DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Yarışlar, Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere üç ayrı etapta düzenleniyor.

Bugün Bodrum etabıyla başlayan yarışlarda, tüm ekipler "Coğrafi Rota Yarışı"nda Bodrum'un eşsiz kıyılarında mücadele ettiler. 21 Mayıs Salı günü ise en zorlu parkur olan açık deniz yarışı başlayacak. Ekipler, sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek, Yalıkavak Marina'ya gelecekler. Denizde birkaç gün sürecek olan bu büyük mücadelenin ardından kazananlar, 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle ödüllerine kavuşacaklar.

Yarışın ilk gününde start alan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile İlçe Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Başaşçı da etkinliğe katıldılar.

Muğla Valisi Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Bu yarışlar, Bodrumumuza, Muğla’mıza inanılmaz katkı yapıyor, hem tanıtım anlamında hem turizm anlamında. Muğla gerçekten bir yeryüzü cenneti. Bu cennetin de en güzel yeri hiç şüphesiz Bodrum. Muğla, sporun başkenti olma yolunda ilerliyor aslında." şeklinde konuştu.

İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu ise, "Yaklaşık 16 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu bu yarışta ter dökecekler. Biz de bu mücadelenin galiplerini 25 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi’nde düzenleyeceğimiz ödül töreniyle mükafatlandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Türkiye'nin spor ve turizm potansiyelini uluslararası alanda sergileyerek, ülkenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.