Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menderes’te önceki dönem görev yapmış 3 Kademe İlçe Yöneticileri ve teşkilatıyla bir araya geldi. Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz ve MHP İlçe Başkanı Önder Böncü de programda Hamza Dağ’a eşlik etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, “İzmir benim için bir şehirden daha fazlasıdır. İzmir benim evimdir, yuvamdır. Her köşesi her karış toprağı benim için ayrı bir özeldir. Taşıyla toprağıyla değerlidir.” dedi

Gelişmiş bir turizmi İzmir’imize kazandırmak istiyoruz!

“Sahalarda sadece söylemlerin havalarda uçuştuğu bir il değil eserlerin boy gösterdiği bir şehir olmasını istiyoruz!” diye sözlerine devam eden Hamza Dağ, “Tarihi, kültürü doğasıyla sadece ülkemizde değil dünyada kendisinden söz ettiren, gelişmiş bir turizmi İzmir’imize kazandırmak istiyoruz! Bugüne kadar nasıl birlikte koşturduysak bugün de koşturacağız. Ama bugün, dünden daha hızlı koşmalıyız. Çünkü, İzmir’in 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok! Bizim derdimiz İzmir’den başka bir şey değildir.”

Bazı projelerin müjdesini verdi

Projelerini 13 Şubatta açıklayacağını belirten Dağ, Mendereslilere bazı projelerin müjdesini verdi. Dağ, “Bildiğiniz üzere ilçemizde, Emniyet Müdürlüğü’nün arkasında atıl kalmış, kullanılmayan bir havuzumuz var. Burayı yeni baştan yapacağız ve kapalı yarı olimpik bir havuz inşa edeceğiz. Bunun yanında ilçemizin turizm ve ticaret kapasitesinin artırılmasında olmazsa olmaz bir iş olarak gördüğümüz yat-liman projemizi hayata geçireceğiz. Menderes-Küner Yolunu da genişleteceğiz. Duble yola çevireceğiz. Menderes’te doğalgaz gelmemiş yer kalmamış olacak.”