AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, dün proglarımı kapsamında Balıkesirliler Derneği'nin düzenlendiği toplantıda bir araya geldi. Konak'ta bir otelde gerçekleşen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Dağ ve Özlalle aday olarak ilk kez karşı karşıya gelirken iki isimde yaptıkları konuşmada 6 Şubat depremlerine hatırlatarak İzmir'in de deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.

"İZMİR DAHA AZ YARA ALMAYACAK"



İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, yaptığı konuşmada dirençli kent sözü vererek “6 Şubat büyük depreminin yıl dönümündeyiz. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Bu depremin bize hatırlattığı çok önemli şeyler var. İzmir de deprem bölgesi. Sevinerek görüyorum ki Hamza Bey de ben de projeler üzerinden bir rekabet yürütüyoruz. İdeoloji üzerinden değil. İzmir’de bir deprem olduğunda İzmir, Hatay ya da Kahramanmaraş’tan daha az bir yara almayacak. O yüzden sevinerek görüyorum ki projeleriyle öne çıkmaya çalışan belediye başkan adaylarının öncelikli konusu kentsel dönüşüm. Ben söz veriyorum. Biz İzmir’i çok daha güzel ve afetlere dirençli bir kent haline getirmeliyiz” dedi.

ÖZLALLE'DEN İSTİHDAM ELEŞTİRİSİ

İstihdam konusuna da değinen Özlale, "Ben sabah otobüsüyle İzmir’e gelip öğleden sonra belediyede çalışanlara karşıyım. Belediyeler işe göre kişi bulma değil, işe göre liyakatli insanları bulma kuruları olmalıdır. Ben buradan bunun sözünü verebilirim. İstihdamla ilgili başka bir projemiz daha var. Maalesef İzmir’de genç işsizliği çok yüksek. Üniversiteden mezun olan gençler yeteri kadar iş bulamıyor. Eskiden burası biz büyürken hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kentti. Ama artık İzmir kan kaybediyor. Gençler geleceklerini İstanbul ya da yurt dışında arıyor. Bizim artık gençlerin sadece Büyükşehir’de değil özel sektörde de çok iyi koşullarda çalışmalarını sağlamamız gerekiyor. Burada insanların özel sektörden kaçmamasını, tam tersine burayı cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Ben özellikle son 25 yılın İzmir’e çok önemli bir şekilde kan kaybettirdiğini düşünüyorum. Burası yüz yıllardan beri ticaretin, müzakerenin merkezi olmuş. Burası bir partinin kalesi değil. Cumhuriyetin, özgürlüğün ve zenginliğin kalesi olmuş bir kent. Hiçbir partinin kalesi olamayacak kadar kadım bir kültüre sahip. Bizim Ege bölgesini, hak ettiği zenginlik ve refahla buluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİK"

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Hamza Dağ ise "Bugün 6 Şubat. Birinci yılı yaşıyoruz. 50 bine yakın insanımızı deprem felaketinde kaybettik. İlk günden itibaren devlet-millet kucaklaşmasıyla asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürerek ayağa kalkamaz denilen yerde önce arkların dönmesiyle biz deprem bölgesinde bulunduk. Bir yıllık süre zarfında da önemli bir mesafe kat ettik. Daha yapacağımız çok işler var. Onları da hükümet olarak gerekli takibatı yapılıyor” dedi.

"5 YILI DAHA ALGI OPERASYONLARIYLA GEÇİRME LÜKSÜMÜZ YOK"

İzmir'deki CHP’li yerel yönetime kentse dönüşüm üzerinden tepki gösteren Dağ, "Tabi 6 Şubat’tan 2 yıl kadar önce biz de İzmir’de bir deprem yaşadık. Bu bize bir ikazdı. O depremin yaralarını büyük oranda sardık. Giden canlarımız geri gelmedi. O deprem bize bir şey hatırlattı. ‘Hazır olun’ dedi. Bizim Ümit bey ile siyasi partilerimiz ayrı olsa da 3 projemizin aynı olduğunu gördüm. Bizim bunları hayata geçirme mecburiyetimiz var. Bizim 5 yıl daha İzmir’in taleplerini öteleme ya da çözüm yapıyormuş gibi yapma şansımız yok. 5 yılı daha makyaja ya da birtakım algı operasyonlarıyla geçirme lüksümüz yok. Şehrimizin yüzde 60’a yakını depreme dayanıksız. Bu sadece çarpık kentleşmenin olduğu yerler. İmarın olduğu yerlerde karıt testi yapılsa bu oran artabilir. Bizim güvenli konutlar işini paylaşmamız lazım. Eğer 5 yıl rakibime de nasip olursa bana da nasip olsa 5 yılda dönüştürme şansımız yok. Ama daha önceki dönemlerde her yıl 5 konut hayata geçirmiş olsaydık 10 yılda 150 bin konut olurdu. Biz bir göreve talibiz ve bunun bir sorumluluğu var. Bizim bu sorumluluğu yerine getirme mecburiyetimiz var. ‘Zaten oylar çantada keklik, biz neyi uygun görürsek o zaten buradan çıkar’ anlayışının değişmesi, İzmir’in kronik hale gelmiş sorunlarının çözümü için elzemdir. Bugün bizim deprem gerçekliğini konuşma günümüz. Deprem bölgesindeki İzmir’i adım adım güvenli konutlara ulaştırma zamanımız. Bir adım bir adım o çarkı döndürmeliyiz. O çarkın dönmesi lazım. Sosyal konutları yerinde yaşam ve güçlü konutlarıyla şehrin nefes alması lazım” ifadelerini kullandı.



"ÜMİT BEYİN SÖYLEDİKLERİ AKLIMDA"

Dağ konuşmasının devamında ise “İzmir’le ilgili İzmir çukuru diye bir tanım vardır. Bizim İzmir çukurundan bu şehri üç aksa doğru genişletmek ve nefes aldırmak mecburiyetimiz var. Biz Ümit Bey ile ilk kez yan yana geliyoruz. Burada söyledikleri benim aklımda olan şeyler. Bizim bu dönemde konuşmamız gereken yegane husus deprem gerçekliği ve şehrimizi hazır tutma olayı. İnşallah 1 Nisan’dan sonra bunu da hayata geçireceğiz. Başladığında buna karı birçok karşı propaganda da başlıyor. Bunlara karşı doğrudan iletişimi ve birebir diyalogu sağlayacağız” ifadelerini kullandı.