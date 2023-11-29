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İlçenin kırsal Dodurga Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sabah erken saatlerde dağlarda yetişen defne meyvelerini tek tek topluyor. Çöplerinden ayıklanan ve kazana koyulan meyveler, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Kazanın yüzeyine çıkan defne yağı posasından ayıklanarak şişeleniyor.

Mahalle sakini 78 yaşındaki Meliha Mete, AA muhabirine, defne yağı çıkarmasını küçük yaşlarda öğrendiğini söyledi.

Defne yağı yapımının zahmetli olduğunu belirten Mete, "Defne meyvelerini topladıktan sonra kaynatır yağını alırız. Yapımı epey zor. Artık yapan çok az kaldı. Mahallede birkaç kişi defne yağı çıkarıyor." dedi.

Mete, çıkardıkları yağı genelde vücutlarında ağrı olan yerlerde kullandıklarını ifade etti.

Yurt dışından gelip alanlar oluyor

Mete'nin gelini 53 yaşındaki Bediha Mete de eşiyle sabah erken saatlerde defne meyvesi topladıklarını anlattı.

Defne yağının ağrılara iyi geldiğini belirten Mete, "Bir günde 10-15 kilogram defne meyvesi topluyoruz. Bundan da yaklaşık 1 litre yağ çıkıyor. Mahallede birkaç kişi yapıyoruz. Ben kaynanamdan öğrendim, o da halasından öğrenmiş. Biz de çocuklarımıza öğreteceğiz. Onlar yaparsa yapacak yoksa bu iş de unutulup gidecek. Defne meyveleri ağacında çürüyüp gideceğine onların yağını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Defne yağını satarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını dile getiren Mete, İngiltere'den, Almanya'dan bölgeye tatile gelenlerin defne yağı aldıklarını kaydetti.

Mete, yağ üretimini, hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle yaptıklarını vurguladı.

Litresi 2 bin lira

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer-Fethiye bölgesinde yılda yaklaşık 200 ton yaş defne yaprağı satışı yapıldığını söyledi.

Bölge halkının defnenin yağının yanı sıra yaprağından da gelir elde ettiğini dile getiren Gümüş, "Bölgede defne yaprağından yılda ortalama 300 litre yağ elde edilip satıyor. Defne meyvesinden ise köylülerimiz geleneksel yöntemlerle yılda ortalama 100 litre gibi yağ üreterek ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Defne yağının ortalama litre fiyatı 1500-2000 lira arasında değişiyor." dedi.