Bornova’nın her mahallesinde, her sokağında aralıksız çalışma yapan Ömer Eşki, “Sohbet ettiğimiz Bornovalılar, elini sıktığımız esnaflar CHP’deki değişime umut bağladıklarını söylüyorlar. Türkiye 22 yıldır Cumhuriyet’in temel değerleriyle kavgalı, Atatürk’le sorunu olan, Türkiye’nin ‘çağdaş medeniyet seviyesinin de üstünü hedefleyen’ rotasından uzaklaştırmaya çalışan bir anlayış tarafından yönetiyor. CHP, bu anlayışın karşısında dimdik duran kaledir. Bu değişim, gençleşme, yenileşme bizlere oy verenlerde de yeni bir heves yarattı. Yaklaşan yerel seçimde bu hevesi, değişime olan ilgi ve desteği İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de göreceğiz” dedi.

Değişim elle tutulur olacak

Genel Başkan Özgür Özel’in ‘değişim’ çağırısının hem Kurultay’da örgütte hem de sokakta CHP’ye oy veren kesimlerde derhal yanıt bulduğunu hatırlatan Eşki, “Değişimin paradigması, filanca yerine falancanın gelmesi değil. Gençlerin ve kadınların göreve almasıyla, toplumdaki dinamiklerin değişmesi amaçlandı. Uzun süredir Türkiye’yi dönüştürmeye çalışan bir anlayışla mücadele edebilmek için biz de toplum yaşantısını değiştirmek zorundayız. CHP’nin iktidar olduğu her yerde halktan yana bu durum hissedilecek, değişim sözü elle tutulur, gözle görülür hale gelecek. Biz görev aldığımız alanlarda başarı elde edildikçe, toplumdaki memnuniyet arttıkça, geçmişte bize oy vermemişleri de CHP’ye oy vermeye ikna edebilir ve ülke genelinde iktidarı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Kadınlar ve gençler değişimin anahtarı

Cumhuriyet’in bir kadın devrimi olduğunu öne süren CHP’li aday Eşki, “Özgür kadın Cumhuriyet ile mümkün, Cumhuriyet ise özgür kadınla güçlüdür. Kadınları evlerine kapatmaya çalışanların, onları sadece anne ve eş olmaya uygun görenlerin karşısında bizler, kadınlarımızın daha güçlü ve daha özgür olması için etkin çalışma yürüteceğiz” dedi. Eşki sözlerini şöyle tamamladı:

“Bornova'da kadınların sosyal hayata daha çok katılabilmesi için yeni tesisler ve imkanlar sunulacak, kreşler açılacak. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Yeşilova Mahallesi’nde İzmir'deki en büyük meslek edindirme kursunu, kadınlara yönelik olarak, Bornova'da açacağız.

Kadın merkezleri

Bornova’nın çeperlerindeki kadınlarla daha etkin iletişim kurabilmek için Çamkule’de bir Kadın Yaşam Merkezi, Pınarbaşı’nda bir Kadın Lokali yapacağız. Bu merkezlerde kadınlarımıza hem meslek eğitimine yönlendirecek hem hobi kurslarını verecek hem spor yaptıracak hem de yetkin sosyologlarımızla sosyal yaşamda etkin olmaları için destekler vereceğiz.

Bornova Belediyesi olarak, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm Bornovalıları Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere Anadolu'da ve Trakya'da şehir merkezlerimize, turistik bölgelere götüreceğiz. Burada ülkemizi tanımak, kendi başlarına seyahat etmek, merak duygularını geliştirmek amacındayız. Gördükleri her yer ile ufukları gelişecek, toplumu ve yaşamı daha iyi kavrayacaklar. Dünyayı tanıdıkça, birilerinin kendilerine vurmak istediği boyunduruğu söküp atacaklar.”