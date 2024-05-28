Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, 15 yaşındaki kızının kendisine zarar verdiğini ve ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtti. Kızının daha önce arkadaşının kredi kartını patlattığını ve sonrasında kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koyduğunu ifade etti.

İddialarına Göre Balkona Kilitledi

Akkaya, kızının kendisine zarar verme potansiyeli taşıdığını düşünerek, telefonuna el koymasının ardından kızının kendisini balkona kilitlediğini öne sürdü. Bu olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, birçok kullanıcıdan tepki aldı ve tartışma konusu oldu.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Deniz Akkaya'nın kızıyla yaşadığı kavgayı sosyal medyada paylaşması, çeşitli görüş ve yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar Akkaya'yı desteklerken, kimileri ise bu tür özel konuların sosyal medyada paylaşılmasını eleştirdi. Tartışma, sosyal medya platformlarında uzun süre devam etti.

"Benden habersiz yurtdışı planları yapmış"

Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyledi. Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, mesajının devamında şunlar yazdı:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın."