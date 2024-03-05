Buca Belediyesi, 2019-2024 hizmet döneminin son olağan meclis toplantısını Başkan Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirdi. Bu kapsamlı toplantı, Başkan Kılıç'ın meclis üyelerine duyduğu teşekkürlerle ve geleceğe dair iyi dileklerle dolu bir veda konuşmasıyla damga vurdu.

Zorlu Beş Yılın Ardında Bir Teşekkür ve Veda

Bu beş yıl, depremden pandemiye, sel felaketinden ekonomik zorluklara kadar pek çok zorluğu içinde barındırdı. Başkan Kılıç, yaşanan travmaların topluma etkisini vurgulayarak, "Bu beş yılda yaşamadığımız zorluk kalmadı. Ancak, bu süre zarfında çok nitelikli bir meclis olduğuna inanıyorum" dedi.

Değerli Çalışmalara İmza Atıldı

Başkan Kılıç, tüm olumsuzluklara rağmen önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Yeni dönemde görev alacak başkan ve meclis üyelerine başarılar dileyerek, Buca'nın geleceğine olan güvenini ifade etti.

Partiler Arası Uyum ve Teşekkürler

Parti ayrımı gözetmeksizin söz alan AKP Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu ve CHP Başkan Vekili Özkan Yorulmazbaş, uyum içinde çalışmalara imza attıklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Buca'da birlikte başarıya ulaşmanın önemine vurgu yaptılar.