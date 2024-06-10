Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nı kutlamak adına çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikler kapsamında, 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 100 kişilik bir grup, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir geziye katıldı.

Çocuklar, Katı Atık Bertaraf ve Atık Su Arıtma Tesislerini Ziyaret Etti

Öğrenciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Bu özel gezi sırasında, "Yeşil Kahraman" tişörtleri hediye edilerek çocuklara ödüllendirildi. Gezide, düzenli depolama sahası, katı atık ayırma tesisi ve atık su arıtma tesisleri gibi çevresel öneme sahip yerler gezilerek çocuklara çevre konularında bilgi verildi.

Gezide, özellikle hava kirliliği, geri dönüşüm, enerji ve su verimliliği, gürültü kirliliği, plastik kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevre sorunlarına dikkat çekilerek, çocukların toplumsal farkındalığının artırılması amaçlandı. Öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırılarak çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu tür etkinliklerle çocukların çevre konusunda bilinçlenmesinin sağlanması, geleceğe yönelik daha sürdürülebilir bir dünya için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.