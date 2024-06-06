Denizli'nin merkezinde yer alan bir alışveriş merkezi işletmecisi olan Oktay Y. (28), Denizli Devlet Hastanesi'nin acil servis girişi önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda yaralanmıştı. Kasık ve atar damarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan iş adamı, hemen hastanenin acil servisine kaldırılmıştı. Ancak, bu saldırının ardında karmaşık bir hikaye yatıyordu.

Saldırının failleri, olay yerinden hızla kaçan ve kendisini bekleyen araçla uzaklaşan bir grup kişiden oluşuyordu. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alarak tanıklarla da görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, saldırının faillerinin kimliği belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

Eşzamanlı operasyonlar, Denizli'nin Çal ilçesi ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. İki ilde yapılan bu operasyonlarda, saldırının failleri olduğu öne sürülen Mehmet Ali D., Ercüment D. ve saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen N.D., O.Ö., S.O., B.T., ve A.A. dahil toplam 7 kişi yakalandı. Operasyonun ardından şüpheliler, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Denizli'ye getirildi ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sorgular sırasında saldırının faillerinden Mehmet Ali D., iş adamı Oktay Y. ile aralarında husumet olduğunu ve hastanede karşılaştıktan sonra bir anlık öfkeyle silahı çektiğini iddia etti. Ancak, polis ekipleri olayın arka planını detaylı bir şekilde araştırmaya devam ediyor.

Denizli'deki bu olay, şehirdeki huzur ve güven ortamını sarsarken, emniyet güçleri de soruşturmayı titizlikle sürdürüyor. İş adamı Oktay Y. ise tedavi sürecinin ardından sağlık durumuyla ilgili olumlu haberler almayı bekliyor.