AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar Mahalleler Birliği'nin düzenlediği toplantıda, kentsel dönüşüm ve kent yenileme taahhütnamesine imza attı. Toplantıya katılan tüm siyasi partilerin Karabağlar Belediye Başkan Adayları, dönüşüm ve kent yenileme konularında görüşlerini paylaştı.

Tunç'un Konuşması

Mehmet Sadık Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, çözümün yerinde, ada bazlı ve yeşil alanları, spor tesislerini içeren ihtiyaçları karşılayan imar düzenlemeleriyle desteklenen bir kentsel dönüşüm anlayışını hedeflediklerini belirtti. Tunç, "Vatandaşlarımızın cebinden para çıkmadan evlerinin yenileneceği bir model üzerinde çalışıyoruz. Karabağlar Mahalleler Birliği'nin sunmuş olduğu taahhütnameye imzamızı atıyoruz. Mevcut yerel yönetimin adayı, bu taahhütnameye imza atamıyor, çünkü çözüm üretemeyeceklerini düşünüyorlar. Biz, bu sorunu çözebileceğimize ve başarıyla sonuçlandırabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Mevcut yönetim soyut ifadelerle halkı oyalıyor

CHP’nin yerelde kentsel dönüşümde soyut ifadeler dışında hiçbir icraatta bulunmadığını vurgulayan AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, “2013 yılında Kaymakam olarak Karabağlar’da göreve başladım. Benden 1 yıl önce ilçemizin farklı mahallerinde riskli alan ilan edilmesi söz konusuydu. 2012’den 2024’e hala bir adım ileri gidemedik. Sorun ve problemler devam ediyor. Vatandaşlarımızın haklı serzeniş ve sitemleri devam ediyor. Önümüzde hala atlatamadığımız bir 6 Şubat depremi travması var. Biz yerinde dönüşüm ve depreme dirençli bir Karabağlar için yola çıktık. 1 Nisan’dan sonra kısa zamanda bunu hayata geçireceğiz” dedi.

Söylemlerini icraata geçirmediler

CHP zihniyetinin klasik ifadeler ile halkın zamanını boşa geçirdiklerini belirten Tunç, “Söylemlerini fiiliyata geçirsinler. Sosyal Belediyecilik diyenler siz Bostanlı’da Güzelbahçe’de, Güzelyalı’da verdiğiniz hizmeti buradaki vatandaşlarımıza neden vermiyorsunuz. Bizim amacımız belli yerinde dönüşüm ve dirençli Karabağlar. Bunu kısa sürede hayata geçireceğiz. Biz taahhütte imza attık. Karabağlar Mahalle Birlikleri’nin taahhütlerini imzamızı atarak kabul ettik. Ancak mevcut belediye yönetiminin belediye başkan adayı orada bulunmasına karşın bu taahhütnameyi imzalamadı. Çünkü yapamayacaklar, çünkü başaramayacaklar. Vatandaşlarımız bizim imar düzenlememizden sonra isterlerse kendi evlerini kendileri veya anlaşarak yaptırabilecekler. Biz kendimize güveniyoruz vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda bu süreci tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.