Devre tatil sözleşmesi nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı, hisseli gayrimenkul sözleşmesi gibi çeşitli isimler altında imzalanan her türlü sözleşme devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilmiştir.

Devre mülk sözleşmelerini imzalamadan önce nerelere dikkat edilmelidir?

Devre mülk sözleşmesinde yıllık aidat tutarının miktarı ile bu tutarın artış oranı, cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımına ilişkin hususların açık olarak belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Devre mülk sözleşmelerinden cayma hakkı var mıdır?

İmzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. İmzalanan sözleşmenin tapu devrine dayalı devre mülk veya şahsi hakka konu devre tatil sözleşmesi olmasına bakılmaksızın, satıcı veya sağlayıcı cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Sözleşme tarihi tüketici tarafından atılmalı ve mutlaka sözleşmenin bir örneği alınmalıdır. İndirim olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifi kesinlikle kabul edilmemelidir. Bu tür uygulamalar, tüketicilerin cayma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik olabilmektedir.

Cayma hakkı süresi hangi durumlarda uzar?

Şirketin ön bilgilendirme ve sözleşme yapma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi durumunda cayma hakkı süresi 1 yıl uzamaktadır.

Ön ödemeli (inşaatı devam eden) devre tatil sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Satıcının, ön ödemeli devre tatil satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu, hakediş sistemi ve bağlı kredi gibi teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur. Maketten satışlarda satıcıdan teminat veya sigorta sağlandığına ilişkin bir belge talep edilebilir.

Ayrıca, ön ödemeli devre tatil sözleşmelerin devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği unutulmamalıdır.

14 günlük cayma hakkı süresinin geçtiği ancak devre tatil tesisinin inşaatının halen devam ettiği durumlarda ne yapılabilir?

İnşası devam eden devre tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme hakkının olduğu, bu durumda firmanın tüketiciden ancak kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde satış bedelinin %2’sine kadar tazminat talep edebileceği unutulmamalıdır.

Şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmelerinde, tatil hakkının kullanılmaması durumunda yıllık aidatları ödeme yükümlülüğü var mıdır?

Şahsi hak sağlayan (tapu devri olmayan) devre tatil sözleşmelerinde, devre tatil hakkından faydalanılmayacağının tatil hakkının başladığı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya bildirildiği takdirde, yıllık aidat veya benzeri isim altında herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Saygılarımla.