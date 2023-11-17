Günümüzde kredi kartları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki, bu kartların yıllık üyelik ücretleri konusunda haklarımız nelerdir? İşte en yaygın sorularınızın cevapları.

Kredi kartımdan yıllık üyelik ücreti alınıyor. Bu yasal mı?

Evet, bankanızın kredi kartı sözleşmesinde yıllık üyelik ücreti belirtilmişse bu ücretin alınması yasaldır. Ancak, bu ücretin alınmasına itiraz etmek isterseniz, ilk olarak ilgili bankanıza, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya ilgili tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.

Üyelik ücreti ödemek istemiyorum. Ne yapabilirim?

Bankaların yasal olarak, yıllık üyelik ücreti almayan bir kredi kartı türü sunma zorunluluğu var. Eğer mevcut kartınızda bu ücreti ödemek istemiyorsanız, bankanızdan üyelik ücreti almayan bir kart türüne geçiş yapabilirsiniz.

Kredi kartı yıllık üyelik ücreti tutarını nereden öğrenebilirim?

Kredi kartınızın yıllık üyelik ücreti tutarını bankanızın internet sitesinden ya da kredi kartı sözleşmenizin ekinde bulabilirsiniz.

Kullanmadığım bir kredi kartı için üyelik ücreti ödemek zorunda mıyım?

Hayır, kullanılmayan veya en az 180 gün hareketsiz kalan kredi kartları için yıllık üyelik ücreti alınamaz. Eğer bu durumda bir ücret talep ediliyorsa, bankanıza itiraz edebilirsiniz.

Kayıp veya çalıntı nedeniyle kartımı yeniletmek zorundayım. Ücret ödeyecek miyim?

Kayıp veya çalıntı nedeniyle yılda iki kez kart yenileme işlemi için ücret alınamaz. Ancak ikiden fazla yenileme talebinde bulunursanız bankanızın ücret talep etme hakkı bulunmaktadır.

Ek kart kullanıyorum, bu kart için de yıllık üyelik ücreti ödeyecek miyim?

Evet, ek kartlar için de üyelik ücreti alınabilir ancak bu ücret, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin %50'sini geçemez.

Sanal kart ve banka kartları için de yıllık üyelik ücreti ödemek zorunda mıyım?

Hayır, sanal kredi kartları ve banka kartları için yıllık üyelik ücreti alınamaz.

Taksitli nakit avans kullanımında ekstra bir ücret öder miyim?

Taksitli nakit avans işlemlerinde, faiz dışında herhangi bir ek ücret alınamaz.

Kredili mevduat hesabım var, ekstra bir ücret ödemem gerekecek mi?

Kredili mevduat hesabı kullanımlarında, faiz dışında başka bir ücret talep edilemez.

Mevduat veya katılım fonu hesapları için hesap işletim ücreti ödemek zorunda mıyım?

Hayır, mevduat ve katılım fonu hesapları için hesap işletim ücreti alınamaz.

Kredi kullanmadan önce nelere dikkat etmeliyim?

Kredi kullanımında, bankaların sizden alacağı ücretler ve faiz oranları sözleşme öncesi bilgi formunda belirtilmelidir. Bu formda yer almayan hiçbir ücret talep edilemez.

Konut kredisi çekerken ödeyeceğim tahsis ücreti ne kadar olabilir?

Kredi tahsis ücreti, kredi anaparasının binde beşini geçemez ve kredi kullanımı sırasında bankanın başka bir ücret talep etmesi yasaklanmıştır.

Bu bilgilerle donanımlı olarak, kredi kartları ve kredi kullanımı konusunda daha bilinçli tercihler yapabilir, haklarınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız, bankanızla ve ilgili düzenleyici kurumlarla iletişime geçmekten çekinmeyin. Finansal sağlığınız, bilgi ile korunduğunda daha da güçlenir.