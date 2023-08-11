1- Bankalar kredi kartından aidat alabilir mi?

Merkez Bankası tarafından düzenlenen Tebliğ'e göre kredi kartına ilişkin imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ücreti alınabileceğinin belirtilmesi kaydıyla kredi kartı yıllık üyelik ücreti alabilirler.

2- Kredi kartına yıllık aidat ödemek istemiyorsam ne yapabilirim?

Bankalar, yasal olarak yıllık üyelik ücreti tahsil etmeyen bir kredi kartı seçeneği sunma yükümlülüğü altındadır. Bankadan ödediğiniz yıllık üyelik ücreti olan kartınızı ücretsiz bir kartla değiştirmek isteyebilirsiniz. Banka, bu isteğinizi limitinizi aynı tutarak yerine getirmek zorundadır. Ancak ücretsiz kredi kartı, taksitlendirme ve puan/mil biriktirme gibi imkanları sunmayabilir.

3- Banka kartı yıllık ücreti her yıl için neye göre arttırılır nereden öğrenebilirim?

Sözleşmede belirlenen yıllık üyelik ücreti, bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık TÜFE oranında artırılabilir. Ücretlere ilişkin artışları, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün önce finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirmek zorundadır. Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz.

4- Kartımı kaybettim yeniden çıkarmak için ücret ödeyecek miyim?

Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz. Bir takvim yılı içerisindeikiden fazla yenileme talebiniz olması halinde banka ücret alabilir

5- Sanal kart veya banka kartı için yıllık üyelik ücreti ödeyecek miyim?

Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti, sanal kart oluşturma ve kullanma ücreti alınamaz. Banka kartları için de yıllık üyelik ücreti alınamaz.

6- Kredi kartımdan taksitli nakit avans kullandım. Banka bana hangi ücretleri yansıtabilir?

Banka taksitli nakit avans işlemlerinizde faiz dışında sizden başkaca bir ücret talep edemez.

7- Kredili mevduat hesabımdan para çektiğimde herhangi bir ücret öder miyim?

Banka kredili mevduat hesabı üzerinden kredi kullandığınızda faiz dışında sizden başka bir ücret talep edemez.

8- Sözleşme öncesi bilgi formu neden önemlidir?

Kullanacağınız krediye ilişkin bankaca sizden alınacak ücret, masraf, komisyon vb. ile kredinize uygulanacak faiz/kar oranı bu bilgilendirme formunda yer almak zorundadır.Burada yer almayan hiçbir ücret, masraf, komisyon vb. sizden tahsil edilemez.

9- Konut kredisi taksitlerim bitti, buna ilişkin bankadan alacağım borcu yoktur kağıdı için banka benden ücret tahsil edebilir mi?

Bir defaya mahsus olmak üzere talep ettiğiniz "borcu yoktur" şeklindeki bilgi yazılarından ücret alınamaz.

10- Yaptığım havale/ EFT yanlış hesaba gönderildiğinden iade oldu, ama banka benden havale/ EFT işlem ücreti alabilir mi?

Havalenin/ EFT'nin iadesi, reddi, devri ya da havale/ EFT işlemine dair bilgi değişikliği işlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya 3. kişilere ödenen ücretler dışındasizden ücret alınamaz. Sizden bunun üzerinde ücret tahsil edilmişse iadesi için öncelikle bankanıza başvuruda bulunabilirsiniz.

11- Kendi bankamın ATM'sinden yaptığım işlemler için ücret öder miyim?

Hesabınızın bulunduğu bankaya ait ATM'lerden kendi hesabınız için yaptığınız para yatırma, bakiye sorgulama ve belirlenen limit dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.

12- Başka banka ATM'sinden yaptığım işlemler için ücret öder miyim?

Başka banka ATM'si vasıtası ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerden işlem anında sizin onayınız alınarak ücret tahsil edilebilir.

13- Banka, müşterilerine ilişkin bilgi ve belgeleri ne kadar süre ile saklamak zorundadır ve talep ettiğim evrak için benden ücret isteyebilir mi?

Bankacılık Kanununa göre bankalar bilgi ve belgeleri on yıl süreyle saklanmak zorundadır. İlgili Tebliğin 9. maddesinde ise, finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep etmeleri halinde, kuruluşlarca ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için herhangi bir ücret alınamayacağı, ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren bir yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde, finansal tüketiciye bilgi verilmek suretiyle,yapılan işlemle orantılı olacak şekilde makul bir ücret alınabileceği belirtilmektedir.

Saygılarımla.