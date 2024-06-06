DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinin tamamında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu sürede aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te TEDAŞ tarafından 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağı bildirildi.

Düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran'da yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran'da sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir."



