Durumun defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen herhangi bir girişimin olmadığını söyleyen köy sakinleri, "Mandıradan gelen akıntı o kadar kötü bir hal aldı ki sitede, evlerimizde oturamaz ve cam kapı açamaz duruma geldik. Sahilde süt ve inek peyniri kokusu hakim. Kıyı şeridinde tamamen süt köpüğünü andıran bir görüntü var. Yetkililerden gereken hassasiyetin gösterilmesini talep ediyoruz. Biz bu doğa katliamına sessiz kalmayacağız, gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştular.

Dikili Belediyesi ise yaptığı açıklamada, konu ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne defalarca ihbar ve şikayette bulunulduğunu fakat buna rağmen yapılan tek şeyin ilgili müdürlüğün gelip denetleme işlemi yaptıktan sonra oradan ayrılması olduğunu belirtti.