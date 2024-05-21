Dirinler’in önümüzdeki dönem yönetimi belirlendi. Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, Feyzan Dirin ve Berat Dirin gelecek dönem yönetim kurulu başkanlığı yapacak isimler olarak belirlendi. Başkan Vekilliğine Nihan Dirin getirildi. Dirinler Makina’nın kurucusu Ahmet Cemil Dirin’i anmak için düzenlenen gecede şirket çalışanları bir araya geldi. Gecede konuşan Dirinler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rebil Dirin, “Mesai arkadaşlarıyla birlikte” bir aile şirketi olduklarına dikkat çekerek “Kurumsallaşma çalışmalarımıza yeni bir dönemle devam ediyoruz. Drina projemiz bu dönemin kendisidir. Bunun ilk adımını attık. Yönetim kurulu üyelerimiz ile aylardır çalışıyoruz. Şirketin gelecek vizyonu ve yapısını belirleyen bir protokol hazırladık. Mutlulukla söylüyorum ki bu protokol kapsamında Yönetim Kurulu Üyemiz Nihan Dirin, bundan sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacaktır. Benden sonra, Dirinler artık ona emanet olacak. Kendisi de yine bu protokol kapsamında emaneti, yönetim kurulu üyemiz Feyzan Dirin’e, o da Berat Dirin’e devredecek” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ