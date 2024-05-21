Bu gelişmeyle birlikte, plajlarda bulunan şemsiye ve şezlonglar artık ücretsiz olarak hizmet verecek.

Protokolün imzalanmasının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Günel, plajların yetki ve sorumluluğunun yeniden Kuşadası Belediyesi'ne devredilmesinin kent turizmi açısından son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Kuşadası'nın turizm potansiyeliyle dikkat çeken bir destinasyon olduğunu belirten Başkan Günel, artık plajlarda yer alan şemsiye ve şezlongların ücretsiz olmasının, turistlerin Kuşadası'nı tercih etme motivasyonunu artıracağını ifade etti. Bu adımın, Kuşadası'nın turizm alanındaki rekabet gücünü artıracağını ve ziyaretçilerin daha keyifli bir tatil deneyimi yaşamasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Turistler için cazibe merkezi

Kuşadası'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin ve tarihi mirasın yanı sıra, artık ücretsiz şemsiye ve şezlong imkanıyla plajlarının da turistler için cazibe merkezi olacağına inandıklarını belirten Başkan Günel, Kuşadası'nın turizmdeki potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kuşadası Belediyesi'nin plajlardaki ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek bölgenin turizm gelirlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Ömer Günel Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem taşıdığını söyleyerek,“Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız. Bundan böyle halk plajlarında tüm şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak. Kuşadası Belediyesi’ne devredilen plajlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.