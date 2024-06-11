Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye polisin düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 100 milyon 220 bin TL para hareketliliği tespit edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, altı şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyeti sanal devriye sırasında yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şebekeye 'Gülle' adıyla operasyon yaptı. Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilerin hesaplarında 100 milyon 220 bin TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.