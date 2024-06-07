Başkan Tugay, kentin doğasına ve güzelliğine zarar vermeyecek her türlü büyüme ve gelişimin destekçisi olduklarını vurgulayarak, turizmin kent gelişimi için önemli olduğunu ancak bu süreçte şehrin ekonomik, sosyal ve ekolojik dengesinin korunması gerektiğini belirtti.

Ucuz turizm anlayışı

Özellikle turizm alanında niteliğin önemine değinen Başkan Tugay, turizm hedeflerinin kentin yaşamını alt üst etmemesi gerektiğini vurguladı. Kendi yaşam standartlarını bozacak düzeyde turizm faaliyetlerine karşı olduklarını dile getirdi.

Başkan Tugay, Türkiye'nin niteliksiz turizm çabaları nedeniyle adeta işgal edildiğini ifade ederek, dünyanın bazı ülkelerinin ucuz turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi. Ancak İzmir'in nitelikli işlere odaklanması gerektiğini ve ucuz turizmi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kent gelişiminde iş birliği

İzmir'in gelişimi için iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, sürdürülebilirlik, verimlilik, sosyal adalet ve ekoloji gibi konuların ön planda olması gerektiğini ifade etti. Kent yönetiminde ve gelişiminde tüm kesimlerin katılımının önemine vurgu yaptı.

Başkan Tugay, İzmir'in nitelikli işlerin merkezi olması gerektiğini vurgulayarak, doğal güzelliklerin korunması ve kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. İzmir'in tüm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Başkan Tugay'ın açıklamaları, kentin doğal ve kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için atılan adımlara dikkat çekerken, nitelikli turizm anlayışının önemine vurgu yapıyor. İzmir'in sadece ekonomik kazançlar için değil, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguluyor.