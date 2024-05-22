Yerel seçimler sonrası yatay seyrini sürdüren dolar/TL, bugün 32,2090 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,9560 TL'den alıcı buluyor. Piyasalar, Fed'in faiz indirimi konusunda ne kadar aceleci davranacağına dair ipuçları verebilecek toplantı tutanaklarını bekliyor.

Fed yetkililerinden çelişkili sinyaller

Fed yetkilileri, enflasyonun düşüş trendinde olmasına rağmen faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, piyasalarda belirsizliği artırıyor ve fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed tutanakları piyasaları nasıl etkileyecek?

Bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Tutanaklarda yer alacak bilgiler, Fed'in faiz indirimi konusunda ne kadar istekli olduğuna dair ipuçları verebilir.

Dolar ve Euro'da teknik görünüm

Teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyeleri destek, 105 ve 106 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor. Dolar/TL'nin ise 32,16 - 32,24 TL bandında dalgalanması bekleniyor.