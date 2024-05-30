Edirne İl Jandarma Komutanlığı, "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyondagGöçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

DOYRAN MÜLKİ SINIRINDA 16 GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne Merkez İlçe'de bulunan Doyran mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 16 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

UZGAÇ KÖYÜ YOLUNDA 11 GÖÇMEN VE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Edirne Merkez İlçe Uzgaç köyü yolunda ekipler tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 11 Suriye uyruklu düzeniz göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç ile birlikte yakalandı. Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.