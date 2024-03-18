Kemer Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atay, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve gelecek dönem gerçekleştireceği projeleri anlattı. Talep ve önerileri de can kulağıyla dinleyen Başkan Atay’a pazar esnafı ve mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

SÖZLERİNİN YÜZDE 96’SINI GERÇEKLEŞTİREN ATAY İLE EFELER HİZMETE DOYACAK

Başkan Atay daha sonra Pazar mesaisine Güzelhisar ve Kurtuluş Mahallelerinde devam etti. Kahvehaneleri ziyaret eden Atay, hemşehrileriye buluştu. Mahalle sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşıladığı Başkan Atay, sözlerinin yüzde 96’sını gerçekleştiren bir belediye başkanı olarak gururla halkın karşısına çıktığını belirterek, “31 Mart’tan sonra kıymetli Efeler halkının desteğiyle yeniden göreve gelerek, her bir vatandaşımızı ayrı ayrı düşünüp özenle hazırladığımız projeleri gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum. Her hafta başka bir merkezimizin açılışını yaparak Efeler’de hizmet rekorlarına aynen devam” dedi.