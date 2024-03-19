Her akşam başka bir mahallede düzenlenen iftar yemeğinde Efeler halkıyla aynı sofrada buluşan Başkan Atay Eğrikavak’tan Ovaeymir’e, Dalama’dan Tepecik’e kadar kentin dört bir yanında vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Efeler halkına hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışan Başkan Atay’ın dün akşamki adresi Efeler ve Ata Mahalleleri oldu. Efeler Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Fatih Atay, daha sonra Ata Mahallesi’nde kahvehane buluşmasına katıldı.

Mahalle sakinlerinin hem iftarda hem de kahvehane ziyaretinde yoğun ilgi gösterdiği Başkan Atay, vatandaşlara yaptığı ve gelecek dönemde yapacağı projelerini anlatmaya devam ediyor. Atay’ın projeleri ve bugüne dek gerçekleştirdiği hizmetler Efeler halkından tam not alırken, vatandaşlar sevgi gösterileriyle desteklerini ifade edip, Başkan Atay’ın hizmetlerinden duydukları memnuniyetleri dile getiriyor.