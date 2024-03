Efes Selçuklular kent tarihinin en kalabalık ve coşkulu açılışına şahitlik ettiler. Efes Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilerek çalışmaları kısa sürede tamamlanan ve Ata Meydanı olarak adlandırılan PTT Altı Meydan Projesi tamamlandı.

Ata Meydanı’nın açılışına her yaştan Efes Selçuklu yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem İzmir Milletvekillerinden Tacettin Bayır, CHP önceki dönem Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Saygılı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk de açılışta Efes Selçuklular’ı yalnız bırakmadı.

Modern ve yepyeni bir görünümle Efes Selçuk halkının beğenisini toplayan Ata Meydanı’nın açılışında konuşan Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Seçim süreci bittikten sonra biz yine kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. İşte biz bu yüzden yola çıktık. Ve biliyorum ki bundan sonrasında da zafer bizim olacak. Zafer Efes Selçuk'un olacak. Efes Selçuk kazanacak, halk kazanacak” dedi.

"ESNAFLA MUTABIKIZ"

Efes Selçuk’un güzelleşirken gelişen, esnafı kazanan, kazandıkça bölüşen, dayanışma ile ayakta duran bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Efes Selçuk’un girişinden itibaren Ahmet Ferahlı Parkı, Agora Meydanı, Uğur Mumcu Sevgi Yolu olmak üzere başladığımız çalışmaları PTT altında yaptığımız düzenleme ile bir bütün olarak düşündük. Esnafımızla birlikte oturduk. Projemizin üzerine konuştuk. Esnafımız ile mutabık olarak çalışmalarımıza başladık” dedi.

"ECRİMİSİLE ÇÖZÜM"

Kent esnafının eşit ve adil bir düzende kazanmasını önemsediklerinin altını çizen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bugüne kadar devam eden düzenlemelere baktığımızda nerede eksiklikler var dedik. Bilhassa belediye dükkânlarında olan esnafımızın ecrimisilde kalması yani işgalci pozisyonda olması ve ne yazık ki her an yerlerini tahliye etmek zorunda kalabilme olasılıklarını önlememiz gerekiyordu. O yüzden öncelikle ecrimisilde olan esnafımızı etap etap başta tam da merkezde olan, çarşıda olan yerler olmak üzere sonrasında sanayi şimdi de buraya da geçeceğiz. Ecrimisilden kiraya döndürmeye çaba sarf ettik. Ve buradaki esas amacımız şuydu. Bir esnafın ecrimisil bedeli belli bir noktadayken diğeri çok aşağıda kalmıştı ve bir uyumsuzluk söz konusuydu. Bu uyumsuzluğu hem ortadan kaldıralım hem de yıllardan beri Efes Selçuk’a nefes olan bu esnafımız, kendini rahat ve huzurlu hissetsin ki kiracı pozisyonuna gelerek on yıl boyunca hiç kimsenin iki dudağının arasında kalmasın istedik ve buna başladık” diye konuştu.

İZBAN çıkışında bulunan esnaf için de gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Başkan Sengel; “Esnafın kazancı, işçinin istikrarlı bir şekilde maaşını alması, çiftçinin alın terinin karşılığını alması, bu kentin huzur içerisinde yaşamaya, belli bir istikrarla yaşaması, tüm siyasi bakış açılarının haricinde gerçekten bu kenti sevmekle, bu kentte bir şeyleri, hayalleri gerçekleştirmeye ilişkin idealinizle var olabiliyor. İşte biz bu yüzden çalışıyoruz” dedi.

"FESTİVALLER DEVAM EDECEK"

Esnafın kazanmasını, yerel ekonominin güçlenmesinin beraberinde sosyal belediyeciliği güçlendirdiğini belirten Başkan Sengel; “Önümüzdeki dönem için olacak olan festivallerimizin bütün programlarını yaptık ki esnafımız kazansın. Burada binlerce turist, binlerce ziyaretçi ziyaret etsin ki buradaki bütün herkes kazansın, kazandıkça da bölüşebilelim istiyoruz. O yüzden şu seçim kargaşası bittikten sonra biz yine kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

PTT Altı Meydan Düzenlemesini Siegburg Caddesi ile meydanı birleştireceğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Herkesin çok merak ettiği bir şey var. Onun da müjdesini de hem de vermiş olayım. Hem İzmir Gaz hem TEDAŞ hem de diğer bütün altyapı kurumlarının hepsinden bir komisyon oluşturduk. Ve dedik ki bizim için en kıymetli şey bahsettiğimiz bu çarşıdaki bütün her yere doğal gazın gelmesi dedik. Hep beraber ortaklaşalım dedik. 2024 yılında çalışmalar başlayacak ve çarşımıza doğal gaz gelecek” dedi.

Başkan Sengel’in konuşmasının ardından müzik dinletisi ve Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi eşliğinde vatandaşlar Ata Meydanı’nda keyifli zaman geçirdiler.