Efes Selçuk’un en işlek caddelerinden biri olan Kubilay Caddesi’nde çok eski dönemde yapılan ve hatlarının yenilenmesine rağmen verimli olarak çalışmayan aydınlatma direkleri Gediz Elektrik ile imzalanan protokol kapsamında yenilendi. Böylece ulusal altyapı dağıtım standartlarına da uygun olarak yerleştirilen kablolama ve direklerle birlikte caddedeki tüm aydınlatma sistemi yenilenmiş oldu.

Çarşıda devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca 1013 sokakta esnafın bulunduğu alanda hem esnafın hem vatandaşın kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler de yapılacak. PTT Altı Meydan Düzenlemesi ile alandaki esnafın rahat kullanabileceği ve yine vatandaşın istekleri doğrultusunda düzenleme yapılan alanda binaların da cepheleri ve elektrik hatları yenilenecek, yeni çatılar yapılacak, tente ve pergola uygulamaları gerçekleşecek. Tamamlanan çalışmalar ile Efes Selçuk çok yakında yeni bir meydan kazanacak.