Efes Selçuk’ta iftar sofraları, Ramazan’ın bereketini çoğaltırken, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilk iftar sofrasının yanı sıra köylerde kurulan iftar sofralarında da vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte iftar sofrasını ilk olarak Pazar Yeri’nde kuran Efes Selçuk Belediyesi, her akşam bir köyde Ramazan eğlencesi ve iftar yemeği düzenliyor. Düzenlenen iftar yemeklerine katılım sağlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan ayının bereketini Efes Selçuk halkı ile paylaşıyor.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Sultaniye, Belevi, Havutçulu, Barutçu, Zeytinköy ve Gökçealan köylerinde düzenlenen iftar programlarına katılan Filiz Başkan, iftar sofralarına konuk olan vatandaşlar ile sohbet ediyor.

Ramazan ayı boyunca Efes Selçuk Belediyesi halkı bir araya getirerek kentte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edecek.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından köylerde düzenlenen iftar programları belirlenen takvimler doğrultusunda devam edecek olup ayrıntılı bilgiler sosyal medya hesaplarında yer alıyor.