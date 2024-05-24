Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in öncülüğünde, ilçe genelinde halk oyunlarına yönelik büyük bir destek kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, özellikle ulusal bayramlarda, şenliklerde ve özel günlerde sergilenen halk oyunlarının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kültürel kimliğin önemli bir parçası olan halk oyunları, son yıllarda gençler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Efes Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen halk oyunları projeleri, bu kültürel mirasın korunmasına yardımcı olurken, gençlerin bu değerleri benimsemesini de teşvik ediyor.

Bu kapsamda, halk oyunları eğitmeni Ulaş Erol'un koordinatörlüğünde, Gökçealan ve Çamlık köylerindeki öğrenciler başta olmak üzere, ilçe merkezinde de birçok genç, halk oyunları eğitimi alıyor. Ulaş Erol, 400'ün üzerinde gence eğitim verdiklerini belirterek, bu gençlerin çoğunun Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in desteğiyle ücretsiz olarak eğitim aldıklarını vurguladı. Eğitmen Erol, gençlerin halk oyunlarına gösterdiği büyük ilginin sevindirici olduğunu ve bu ilginin artarak devam etmesini umduğunu ifade etti.

400'ÜN ÜZERİNDE GENÇ HALK OYUNLARINA KATILIYOR

Ege yöresinin hareketli ve eğlenceli figürlerini gençlerle buluşturan Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Ulaş Erol, kursiyer sayısının 400'ü aştığını söyledi. Bu gençlerin büyük bir kısmının Gökçealan ve Çamlık köylerinden geldiğini ve onların özel talepleri doğrultusunda eğitimin verildiğini belirtti. Erol, belediyenin ücretsiz olarak sunduğu bu eğitimlere katılımın son derece önemli olduğunu ve gençlerin kültürel değerlerini benimseyip yaşatmalarının gurur verici olduğunu kaydetti.

Ulaş Erol halk oyunlarının yanı sıra Yeşim Erol tarafından modern dans eğitimlerinin de verildiğini hatırlatarak,“Efes Selçuk Belediyesi olarak Filiz Başkanımızın desteği ile verdiğimiz bu eğitimlerimiz keyifle devam ediyor. Kurslarımıza şu an itibariyle 400’ün üzerinde gencimiz katılım sağlıyor. Gençlerimize halk oyunlarımızı öğretirken aynı zamanda kültürümüzü yaşatıyoruz. Ege yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelere ait figürleri mükemmel koreografilerle buluşturup izleyenlere keyifli anlar yaşatan tüm gençlerimizi kutluyor, kültürel kimliğin önemli bir parçasını oluşturan halk oyunlarına destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.