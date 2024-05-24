Hiçbir uçağın inmediği havaalanlarına rağmen personel sayısı her geçen yıl artıyor. Bu atıl havaalanlarından biri olan Balıkesir Merkez Havalimanı için Haziran ayında yeni bir "onarım" ihalesi açıldı.

Onarım ihalesi yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tasarruf genelgesinin gündemde olduğu bir dönemde kamunun kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan, ancak atıl durumda bulunan havaalanlarına dikkat çekti. Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır kullanılmıyor ancak her gün onlarca personel görev yapmaya devam ediyor. Karasu, bu atıl havalimanlarından biri olan Balıkesir Merkez Havaalanı için Haziran ayında yeni bir "onarım" ihalesi yapılacağını bildirdi.

Personel sayısı artıyor

Balıkesir Merkez Havaalanı, 2016 yılında yapılan bir havaalanı olmasına rağmen hiçbir yolcunun inmediği ve bu yıl hiçbir uçağın kalkmadığı bir duruma gelmiş durumda. Havaalanında görev yapan personel sayısı ise artmaya devam ediyor. Benzer durumlar, Gökçeada Havalimanı ve Uşak Havalimanı gibi diğer havaalanlarında da görülüyor.

Karasu, Edremit’te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen, 2020’de açılan Balıkesir Merkez Havaalanı’nda da savurganlığın devam ettiğini belirtti. Karasu, hiç yolcunun inmediği, ancak milyonlarca liralık araç gerecin bulunduğu bu havaalanı için 5 Haziran’da yeni bir bakım onarım ihalesinin yapılacağını belirtti ve “Kamu kaynakları nasıl işte böyle peşkeş çekiliyor” diyerek tepkisini dile getirdi.