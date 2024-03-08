Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay’ın 104’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ege Üniversitesi(EÜ) Genç Yeşilay Topluluğu ve İzmir Yeşilay Şube Başkanlığı iş birliğinde “Yeşil Yolculuk Sempozyumu ve Sergisi” düzenlendi. Etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç, EÜ Genç Yeşilay Topluluk Başkanı Nurgül Şahin, Yeşilay İzmir Şube Yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan; “İnsan, doğuşundan itibaren; başarı gösterme, problemi atlatabilme, güçlüğü ortadan kaldırabilme gibi çeşitli mücadeleler içerisindedir. Ancak bazen güçlüğü ortadan kaldırmak için gösterdiği çaba yeterli olmayabilir. İşte bağımlılık kavramı aslında bu ana düşünce üzerine ortaya çıkar. Bağımlılık, sadece o bireyin değil tüm toplumun problemidir. Bağımlılık ile ilgili mücadeleyi tüm kamu kurumları, devletimiz elbette gösteriyor. Fakat bu mücadelede çaba sadece devlet kurumlarıyla değil yerelde bireylerin konuyu sahiplenmesiyle, hatta o toplum içinde doğmuş olan sivil toplum kuruluşlarının konuyu sahiplenmesi ve bu yönde gayret ve çabalarıyla mümkündür. Bizim çok güzide sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu sivil toplum kuruluşlarımızın Türkiye’nin dört bir yanında birimleri, teşkilatları, temsilcileri, gönüllüleri var. Bu büyük bir birikim. Bu birikim toplumumuzun konuyu sahiplendiğinin göstergesidir” dedi.

“Gençlerin Yeşilay’a ilgisi bizleri mutlu ediyor”

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Yeşilay’ın 104’üncü yıldönümünde EÜ Genç Yeşilay Topluluğu’nun düzenlediği bu organizasyon çok kıymetli. Gençlerimizin Yeşilay’a üye olmasına, gönül vermesine çok kıymet veriyoruz. Gençler bu etkinliğe heyecanla hazırlandılar. Onların gözündeki ışığı görmek beni çok mutlu ediyor. Günümüzde, toplumda bağımlılık sağlıklı bir toplumu tehdit eden ve sarmalayan bir duruma geldi. Dolayısıyla biz her bir gencimizi kazanmaya çok önem veriyoruz. Bu yüzden Yeşilay topluluklarımızdaki öğrencilerimizi çok ayrıcalıklı buluyorum” dedi.

EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, davranışsal bağımlılığın boşluk nedenlerine değindi. Prof. Dr. Dönmez, “Yeni dünyada gelişen farklı bakış açılarını, dijitalleşmenin bağımlılık sürecinde ne kadar katkısı olduğunu sizlere aktarmayı hedefledim. Dekanlık görevimi yaparken Sayın Rektörümüzün, Rektör Yardımcılarımızın da bu bağlamda ne kadar çabaları

olduğunu ve gençlerin bu konuyu ne kadar desteklediklerini biliyorum. Bağımlılık enstitümüzde yönetim kurulu üyeliği yapıyor olmanın tecrübesiyle sizlere bilgi birikimimi paylaşmayı amaçlıyorum” diye konuştu.

“Farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz”

EÜ Genç Yeşilay Topluluk Başkanı Nurgül Şahin; “Bugün burada ulusal ve uluslararası alanda bağımlılıklara mücadele eden ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay’ın 104’üncü yaşını kutlamak için toplandık. Yeşilay Haftasının amacı toplumda bağımlılık oluşturan maddelerin zararlarına dikkat çekmek, bu maddelerin kullanımının önlenmesi ve toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesidir. Biz de Ege Genç Yeşilay olarak yaptığımız etkinliklerde gençlerin bağımlılıklardan uzak bir şekilde sosyalleşmelerini sağlamaktayız. Arkadaşlarım ve ben her geçen gün yeni bir kişiyi Yeşilay gönüllüsü yapmak için var gücümüzle çabalıyoruz. Aynı zamanda Genç Yeşilay ailesi olarak İzmir’de bulunan tüm üniversitelerde Genç Yeşilay topluluklarında yer alan arkadaşlarımızla ortak farkındalık etkinlikleri yapmaya önem veriyoruz” dedi.

Sempozyumun ardından katılımcılar “Yeşil Yolculuk” sergisini gezdi