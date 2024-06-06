Aydın'da düzenlenen operasyonda bir ton kaçak domuz eti ele geçirilmesi Ege illerinde şok etkisi yarattı. Turizm sezonunun tam ortasında bu durum, tatil bölgelerindeki işletmeleri ve otelleri tedirgin etti.

Denetimler Başladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, il genelinde restoranlar, kasap işletmeleri ve toptancılara yönelik incelemelerin başlatılması talimatını verdi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 1 ton domuz eti imha edildi.

Analizler Devam Ediyor

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Bodrum-Kuşadası-Didim güzergahındaki işletmelerden örnekler alarak analizler için laboratuvara gönderdi. Analiz sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Konya Bağlantısı İnceleniyor

Kaçak etle yakalanan zanlının ifadesinde, etleri köpeklerine yedireceğini iddia etmesi dikkat çekti. Jandarma ekipleri, zanlının Konya'daki bir sucuk fabrikasıyla bağlantılı olabileceği ihtimalini üzerinde duruyor.