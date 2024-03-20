Ege Bölgesi'nde yaşayanlar için önemli bir uyarı geldi. İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa gibi illerde, zirai don riskine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olabileceği uyarısında bulundu.
Zirai Don Riski Hangi İlleri Etkiliyor?
İzmir
İzmir'in doğu ilçelerinde (Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır, Bergama, Kınık, Menderes ve Torbalı) yaşayanlar, zirai don riski altında.
Aydın
Aydın'ın doğu ilçeleri (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Koçarlı, Köşk ve Yenipazar), yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don tehlikesiyle karşı karşıya.
Çanakkale
Çanakkale'nin doğu ilçeleri (Ezine, Bayramiç, Biga, Çan ve Yenice), zirai donun etkilerinden korunmak için dikkatli olmalı.
Balıkesir
Balıkesir'in batısındaki kıyı ilçeleri dışında kalan bölgeler (Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Sındırgı, Manyas, Susurluk, Bandırma, Kepsut, Balya, Gönen, İvrindi ve Savaştepe), zirai don riski taşıyor.
Manisa
Manisa'nın merkezi dışındaki bölgeler (Akhisar, Kırkağaç, Soma, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Kula, Saruhanlı ve Selendi), zirai don riski altında.