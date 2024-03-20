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Manisa'nın merkezi dışındaki bölgeler (Akhisar, Kırkağaç, Soma, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Kula, Saruhanlı ve Selendi), zirai don riski altında.

Balıkesir'in batısındaki kıyı ilçeleri dışında kalan bölgeler (Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Sındırgı, Manyas, Susurluk, Bandırma, Kepsut, Balya, Gönen, İvrindi ve Savaştepe), zirai don riski taşıyor.

Çanakkale'nin doğu ilçeleri (Ezine, Bayramiç, Biga, Çan ve Yenice), zirai donun etkilerinden korunmak için dikkatli olmalı.

Aydın'ın doğu ilçeleri (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Koçarlı, Köşk ve Yenipazar), yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don tehlikesiyle karşı karşıya.

İzmir'in doğu ilçelerinde (Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır, Bergama, Kınık, Menderes ve Torbalı) yaşayanlar, zirai don riski altında.

Ege Bölgesi'nde yaşayanlar için önemli bir uyarı geldi. İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa gibi illerde, zirai don riskine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olabileceği uyarısında bulundu.