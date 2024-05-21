Ege'nin 3 ayrı liginden finallere yükselen 10 takımdan, Play-Off'ta şampiyonluk için yarışan tek ekip Bodrum FK oldu, onlar da 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Finallere iddialı giren tüm Ege takımları henüz ilk turlardan havlu attı. TFF 2'nci Lig'de iddialı kadrolarıyla gruplarında Play-Off oynayan Bucaspor 1928 ve Menemen FK, ilk maçları bile geçemedi. Bucaspor, ev sahibi avantajına rağmen ilk turda Yeni Mersin İdmanyurdu'na tek golle yenilerek elendi. Menemen FK ise 2 kez öne geçtiği deplasmanda 24Erzincanspor'a e 3-2 yenilerek ilk turda havlu attı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yılında 28 maçlık normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu Kepezspor'a kaptıran Aliağa Futbol, Play-Off'ta hüsran yaşadı. Grup finali eşleşmesinde 52 Orduspor FK'ya deplasmandaki maçı 1-0 kaybederek sezonun ilk yenilgisini alan aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon boyunca şampiyonluğu kovalayan 3 Ege ekibi Play-Off'ta hüsran yaşadı. Adını 4 yıl sonra finallere yazdıran Karşıyaka, henüz ilk turda evinde Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilip kahroldu. Turgutluspor, evinde Efeler 09 SFK'ya 4-1 mağlup olarak üst turu göremedi. Efeler ise grup finalinde Elazığspor'a evinde 3-0, deplasmanda 4-0 yenilip finali göremedi. 3'üncü Lig 2'üncü Grup'ta Bornova 1877 Play-Off'ta ilk turda Kuşadasıspor'a 2-1 yenildi.