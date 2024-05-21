21 Mayıs itibarıyla dolar kuru 32,19 TL seviyesinden işlem görerek son günlerin en düşük kapanış seviyesini kaydetti. Döviz bürolarında dolar alım-satım aralığı 32,00-32,17 TL arasında değişiyor. Euro ise Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde 34,90 TL’den satılıyor. Bugün açıklanan bir başka tahminde, Bank of America, doların yıl sonunda 38 TL’ye ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin gerçekleşse bile, doların yıl sonuna kadar sadece %18 oranında değer kazanacağı anlamına geliyor.

TL Mevduat Getirisi Doları Geçiyor

Yılın bitmesine yaklaşık 7 ay 1 hafta kalmışken, yıllık ortalama %55 faiz oranıyla TL vadeli mevduatın yıl sonuna kadar %33 getiri sağlayacağı hesaplanıyor. Bu, TL'nin öngörülebilir ve risksiz getirisinin doların potansiyel artışının önünde olduğunu gösteriyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

21 Mayıs işlem gününü yatay bir seyirle tamamlayan gram altın, serbest piyasada 2505 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Kapalıçarşı'da gram altın 2485-2535 TL alım-satım aralığında işlem görüyor. Ons altın fiyatları ise, FED üyelerinden gelen açıklamaların etkisiyle sınırlı bir değer kaybı yaşadı ve akşam saatlerinde 2420 dolar seviyesinden işlem görmeye devam etti.

FED Üyesi Waller'ın Açıklamaları

FED Üyesi Christopher Waller, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, enflasyonist baskıların artmadığına dair işaretler verdiğini belirtti. Bu nedenle faiz indirimi için birkaç ay daha destekleyici veri gerektiğini ifade etti.