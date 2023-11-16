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TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, ekim ayında yıllık yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti. En çok konut satılan iller; 14 bin 941 konut ile İstanbul, 7 bin 394 konut ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ile İzmir. Konut satış sayısının en az olduğu iller de 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI



İpotekli konut satışları, yıllık yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9, ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 oldu. Ekim ayındaki ipotekli satışların 1369'u, ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların 50 bin 234'ü ilk el satış.



SATIŞLARIN YÜZDE 68,8'İ İKİNCİ EL



İlk el konut satış sayısı, yıllık yüzde 10,6 azalarak 29 bin 230 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 297 bin 827 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları yıllık 7,8 azalışla 64 bin 531 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalışla 696 bin 8 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları, yıllık yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 235 konut ile İran, 152 konut ile Almanya ve 138 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.