Geri dönüşüm sadece evsel atıklardan ibaret değildir. Özellikle metal geri dönüşüm son zamanlarda eskiye oranla daha kaliteli şekilde yapılmaktadır.

Bu sayede kullanılmış olan metaller yeniden işlenerek ürün haline getirilebilmektedir. Hurda geri dönüşüm şeklinde de bilinen işlemler için özel fabrikalar kullanılmaktadır. Ancak zannedildiği gibi her metalin ya da hurdanın geri dönüşüm uygulamaları ile piyasaya kazandırılması aynı şekilde yapılmamaktadır. Geri dönüşüm uygulamalarında metallerin özellikleri, içlerinde bulundurdukları demir oranları gibi pek çok farklı kıstas düşünülmektedir. Böylelikle kıstaslara göre bir dönüşüm çalışması gerçekleştirilerek her ürüne ayrı muamele yapılmaktadır.

Hurda metal geri dönüşümü

Ülkemizde geri dönüşümün metal ayağında da kendine has bir piyasa bulunmaktadır. Var olan piyasada metal geri dönüşüm işlemlerine uğrayan isimlerin sırası da bellidir. Hurda demirler geri dönüşümlerde miktar bazında en çok kullanılan materyaller arasında sayılmaktadır. Hurda bakır ve çelik de hurda geri dönüşüm kapsamında sıklıkla tercih edilen atıklardandır. Yapılan araştırmalar kapsamında; alüminyum, kurşun, sarı pirinç, çinko ya da paslanmaz çelikten üretilen materyallerin kullanımından ortaya çıkan metal atıkların da çoğunlukla geri dönüştürüldüğü görülmektedir. Ancak sayılan hurda materyallerinde içerikler birbirlerinden farklıdır. Bu neden yüzünden uygulamalar da aynı şekilde ilerlemektedir. Geri dönüşümle uğraşan firmalarda metaller genel kapsamda içermiş oldukları demir oranına göre değerlendirilerek bir sonraki aşamaya aktarılmaktadır. Ayrıntılı bilgiye https://parolaenerji.com.tr/geri-donusum/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Metal geri dönüşümü nasıl yapılır?

Metal geri dönüşüm kapsamında içerisinde demir barındıranlarda genellikle ocaklar kullanılmaktadır. Firmalarda ocak türleri indüksiyon ve ark şeklinde sıralanmaktadır. Ocak kullanımının yanı sıra bazik oksijen fırınları da eritme ve eğriltme işlemlerinde değerlendirilmektedir. Hurda geri dönüşüm aracılığıyla bu sayede artıkların yeniden kullanımı garanti altına alınmaktadır. Özellikle eski otomobillerin artıkları bu şekilde geri dönüştürülmektedir. Metallerin geri dönüştürülmesinde kullanımda olan yöntemler sadece eritme ve eğriltmeden ibaret değildir. Ürünler kırma ya da parçalama yapılarak da değerlendirilebilmektedir. Balyalama, sıkıştırma, toplama, sınıflandırma da aynı şekilde geri dönüşüm aşamalarının önemli adımlarından sayılmaktadır. Sektörde kullanımda olan metallerin sayısı ve özellikleri fazla olduğu için firmalar işlemleri öncesinde titizlik göstermektedir. Bu sayede geri dönüşümlerden maksimum fayda alım garantisi de doğmaktadır.