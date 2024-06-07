Memur ve emeklilere yıllık zam oranı belli oldu Memur ve emeklilere yıllık zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri netleşti.

İkramiye Miktarı ve Yükselişi

  • Bu yıl yapılan %50'lik zam ile emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti.
  • İlk ödeme Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilirken, ikinci ödemeler ise Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.

Ödeme Tarihleri

  • 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanlar için ikramiyeler 10 Haziran 2024 tarihinde hesaplara yatırılacak.
  • 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlar için ödemeler 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek.
  • 4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanlar için ise ikramiyeler 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Editör: Nurican ALBAYRAK