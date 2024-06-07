Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri netleşti.
İkramiye Miktarı ve Yükselişi
- Bu yıl yapılan %50'lik zam ile emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti.
- İlk ödeme Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilirken, ikinci ödemeler ise Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.
Ödeme Tarihleri
- 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanlar için ikramiyeler 10 Haziran 2024 tarihinde hesaplara yatırılacak.
- 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlar için ödemeler 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek.
- 4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanlar için ise ikramiyeler 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Editör: Nurican ALBAYRAK