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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri netleşti.

Memur ve emeklilere yıllık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilere yıllık zam oranı belli oldu

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