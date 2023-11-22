Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sürdürülebilir enerji teknolojileri, arz güvenliği, elektrik sektöründe dijital dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, iş sağlığı ve güvenliği, siber güvenlik, tüketici memnuniyeti ve benzeri birçok alanda güncel yaklaşımlarla enerji sektörüne yön verecek yenilikleri barındıran enerji girişimleri arasından yapılan değerlendirme sonrasında ilk 3'e giren projelere toplamda 800 bin liralık Elder özel ödülü verildi.

400'e yakın projenin katılım gösterdiği Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nda jürinin finale kalan 20 proje arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda birinci olan "Charge4Future" girişimi 400 bin lira, ikinci olan "Buradayım" girişimi 250 bin lira ve üçüncü olan "BugBounter" girişimi ise 150 bin liralık ödülün sahibi oldu.

İlk üçe giren girişimcilerin ödülleri sırasıyla EPDK Ar-Ge Komisyonu Başkanı Serkan Doğan, Elder Genel Sekreteri Özge Özden ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Arzu Eryılmaz tarafından verildi.

Kazanan girişimler para ödülünün yanı sıra 13-14 Aralık'ta Uniq İstanbul'da gerçekleşecek olan Big Bang Startup Challenge 2023 sahnesinde 1 milyon lira ödül havuzundan faydalanma ve şirketlerle yeni işbirliklerine imza atma fırsatını da yakaladı.

Başvuru yapan 400 proje arasından 60 proje ilk elemeleri geçerken ön mentorluk sürecinden sonra 20 proje finale kaldı. Söz konusu projeleri geliştiren girişimcilere iş geliştirme, yatırım, regülasyon, fikri ve sınai haklar, sunum teknikleri gibi alanlarda da eğitim verildi.