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Teknik direktör Hakan Kutlu, mavi-beyazlı ekibin ligdeki durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mavi-beyazlı ekiple geçen sene anlaştıklarını anımsatan Kutlu, "Geçen sene gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Erzurunspor'la anlaşırken en büyük avantajımızın iç saha maçları olduğunu düşünüyordum. Erzurumspor taraftarının gücü ve potansiyelini biliyorduk. Ama deprem oldu ve stadımızda maçların oynanmayacağı kararı verildi. Evimizdeki maçları maalesef dışarıda oynamak zorunda kaldık. Çok zor bir süreçti ve hepimiz önemli bir sınav verdik. Hedefimiz ligde kalmaktı ve bunu başardık." diye konuştu.

"Daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum"

Yeni sezon çalışmalarına ise geç başladıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Son haftalarda gösterdiğimiz performansı, sezonun ilk başlarında gösterememiştik. Çünkü biraz geç toplanmıştık ve birçok oyuncu aramıza sonra katıldı. 12 haftaya kadar geldik ve şu an 16 puanımız var. Aslında ortaya koyduğumuz performans, aldığımız puanın üzerinde bir puanı hak eden performanstı. Hakem hataları, bireysel hatalar ve bazen rakibimizden daha iyi olmamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. Genel olarak 16 puan ve futbolcuların ortaya koyduğu performans, bizim açımızdan iyi görünüyor. Daha iyisini yapabilirdik ki önümüzdeki haftalarda zorlu bir sürece girmemize rağmen daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

Kutlu, Erzurumspor'un sezon başında tahmin edilenden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getirerek, "Sezona başlarken kamuoyunda çok yaygın olan bir düşünce vardı. Erzurumspor'u çok zor bir sezonun beklediği, maç kazanmakta sıkıntı yaşayacağını düşünülüyordu. Geldiğimiz noktada iyi bir puan ortalamasıyla lige devam ediyoruz. Kalan maçlarda daha üzerine koyabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene en kötü play-off'a girebileceğimizi düşünüyoruz"

Ligin uzun bir maraton olduğunu anlatan Kutlu, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Kutlu, söz konusu yasağın kalkması halinde takviye yapmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sezon başında transfer yasağını kaldırma çalışmaları yapıldı ama bir türlü sonlandırılamadı. Bize gelen bilgilerde yasağın kaldırılması için çalışmalar var. Yönetimimiz, başkanımız, Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'in de bu konuda büyük bir isteği var. Yasak kaldırılırsa, bu takımdaki arkadaşlarımızın yanına takviye edebileceğimiz, çok fazla değil 3-4 arkadaşla bu sene en kötü play-off'a girebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu çalışma olumlu sonuçlanır. İkinci yarıya transfer yasağı kalkmış bir Erzurumspor olarak girmek çok önemli. Geride bıraktığımız süreçi futbolcularım gerçekten üst düzey seviyede başardılar. Ben yasağın kalkacağını düşünüyorum ama transfer tahtasının açılmazsa da şehri en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz."

Mavi-beyazlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığını anlatan Kutlu,"İlk geldiğimiz günden beri dışarıda oynasak da taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Enerjimiz çok uyuştu ve onları çok seviyoruz. Kaybettiğimiz ve kötü oynadığımız maçlar da oldu ama hiçbir zaman bize olan desteklerini kaybetmedi ve bize büyük bir enerji verdiler. Geçmişi de düşününce 'iyi ki Erzurumspor'a gelmişiz' diyorum. Hem burası hem de kariyerimiz açısından güzel işler yapıyoruz. Böyle güzel bir şehirde çalışmaktan mutluyuz." şeklinde konuştu.