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Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. H.C'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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