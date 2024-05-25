İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında alınan kararla cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran'da yapılacak. Seçimler öncesi açıklamalarda bulunan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, adaylığı daha önce 2 kez reddetmiş olmasına rağmen seçimlerde aday olabileceğini dile getirdi. Ahmedinejad, açıklamasında "Bugün hangi eylemin ülkenin, halkın ve bugünkü İran'ın çıkarına olduğunu ölçüyorum." şeklinde konuştu."

Mahmud Ahmedinejad'ın kimdir?

İran İslam Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Ekim 1956'da Aradan'da doğdu. Üniversite eğitimini inşaat mühendisliği alanında tamamladıktan sonra Tahran Belediye Başkanlığı yapmadan önce İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Ahmedinejad, 2005 yılında İran cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve iki dönem görev yapmıştır. Siyasi gücünü İran inşaat sektörünün lobi kuruluşu olan İslami İran İnşaatçılar İttifakı'ndan (Abadgaran) almıştır. Ancak, seçim süreçlerinde hile iddiaları ve politikaları hakkında eleştirilerle karşılaşmıştır.

Özel hayatında evli olan Ahmedinejad'ın iki kızı ve iki oğlu bulunmaktadır. Oğullarından biri Amirkabir Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Ahmedinejad'ın sade yaşam tarzı ve popülist politikaları, İran'da fakir tabakalar nezdinde popülerlik kazanmasına yol açmıştır.