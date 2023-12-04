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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yıllık 1 milyon ton amonyum sülfat gübresi ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip olan Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi, amonyum sülfat üretiminin AB standartlarına uyumunu CE sertifikasıyla tescilledi.

Tarım faaliyetlerinde verimin artırılmasını sağlayan amonyum sülfat gübresi, içerdiği azot ve sülfür sayesinde toprağın işlenmesi, bitkilerin ve ağaçların yetişmesi için toprağı verimli hale getiriyor.

Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen Gübrede AB Regülasyonu ve CE Sertifikasyon Semineri'nde, CE sertifikasını Eti Bakır Samsun İşletmesi adına Amonyum Sülfat Ünitesi Başmühendisi Bilal Osman Turan ve Laboratuvar Mühendisi Ayhan Hacıismailoğlu aldı.

AB'ye üye ülkelerde ürün satışı yapmak için en önemli koşullar arasında yer alan CE sertifikası, ürünlerin hayvan ve bitki sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve amacına uygun kullanılması halinde çevreye bir zararı olmadığını kanıtlıyor. CE sertifikası, AB dışında üretilen ürünler için aynı zamanda bir pasaport niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, Türkiye'nin tek izabe tesisi olan Samsun işletmelerinde bakır üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan sülfirik asitten amonyum sülfat gübresi ürettiklerini belirterek, "Yılda 665 bin tonluk üretim kapasitemiz, Türkiye'nin amonyum sülfat ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Teknik değerlendirme ve analizlerin yetkili akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmesi sonucu ürünümüzün CE kapsamına alınması, üretici olarak bir anlamda garanti beyanı anlamı taşıyor. Kaynakların etkin ve maksimum verim hedefiyle kullanımının yanında, üretimin güvenli koşullarda yapılmasına ve uluslararası standartlara uygunluğuna önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Coğrafi konumu, toprak yapısı, iklim koşulları, mevsimsel koşullar gibi nedenlerle Türkiye'de tarım faaliyetleri belirli dönemlerde yapılabiliyor. Tahıl, meyve, sebze gibi birçok ürünün ekiminde ise verimi artırmak için amonyum sülfat gübresi yaygın olarak kullanılıyor. Türk tarımına ve çiftçiye can suyu olan amonyum sülfat gübresi, bitkilerin büyüme sürecini desteklerken topraktaki fosforun da bitki tarafından daha kolay şekilde alınmasını sağlıyor.