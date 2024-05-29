Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), 14 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurulu'nun ardından yeni yönetim kurulunu belirledi. İlk toplantıda, önümüzdeki üç yıllık dönemde görev yapacak Başkan Yardımcıları, Denetim, Danışma Kurulu ve Kadın Kolları üyeleri belirlendi.

Toplantıda ayrıca İzmir ve bölge turizminin gelişmesi, tanıtım faaliyetleri, projeler ve yeni etkinliklerin düzenlenmesi gibi konular ele alındı. Hilton İnn Garden toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ETİK Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra EMITT Fuarları Direktörü Hacer Aydın ve Tourism Today Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özsevim de katıldı. Aydın ve Özsevim, fuarlar ve bölgedeki turizme yönelik özel projelerle ilgili sunumlar yaparak üyelere bilgi aktardılar.

Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması, Yunan Adalarına turist akışı ve ekonomik faktörler de ele alındı. Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı. ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, katılımcılara yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlerini açıkladı. Turizmdeki gelişim için kamu ve özel sektör işbirliğine vurgu yapıldı. İzmir'in turist sayısını artırmak için kararlılık ifade edildi. İşler, ETİK'in tanıtım faaliyetlerinde daha etkin olacağını belirtti ve turizmde güzel işlere imza atacaklarına dair güçlü bir mesaj verdi.