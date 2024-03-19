Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “İzmir’de Ege Üniversitesinin güzel kampüsünde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ege Üniversitesi, hem öğrencilerinin niteliği ile hem araştırma kabiliyeti ile TÜBİTAK’ta yürütülen araştırma destekleme programlarında zirvede yer alan araştırma üniversitelerimizden birisi” dedi.

“TÜRKSAT 6/A UYDUSU YAKINDA UZAYA GÖNDERİLECEK”

Türkiye’nin en büyük avantajının genç nüfusu olduğunu dile getiren Bakan Kacır, “Türkiye’nin en büyük gücü, en büyük kuvvet çarpanı genç ve dinamik nüfusu. Dünyadaki teknolojik dönüşüme, gençlerin kurduğu ekipler imza atıyor. Bizim de Milli Teknoloji Hamlemizin öznesi, Türk gençliğidir, TEKNOFEST kuşağıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında üç büyük şehrimizde üç TEKNOFEST düzenledik. Geçmişteki engellemelerin ardından Türkiye, 2000’li yıllardan sonra savunma sanayinde atılımlar yapmaya başladı. Bayraktar’la, Akıncı’yla, Anka’yla, Kızılelma’yla gökyüzüne imzasını attı. Bu başarı hikâyesinin dünyada ikinci bir örneğini bulamazsanız. Demek ki imkân tanındığında bizim evlatlarımız, mühendislerimiz alanlarındaki en başarılı işlere imza atıyorlar. Biz istiyoruz ki bu başarı uzay alanına da taşınsın. Bu iddia ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında 10 büyük hedef ile Milli Uzay Programımızı dünyaya ilan etti. Biz, bu alanda tecrübe sahibi bir ülkeyiz. Özellikle uydu geliştirmede 20 yılda önemli gelişim kat ettik. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde de TÜRKSAT 6/A uydusu uzaya gönderilecek. Kendi haberleşme uydularımızı üretebilen 10 ülkeden biri olacağız” diye konuştu.

“BİLİM İNSANLARIMIZIN UFKUNU UZAYA TAŞIDIK”

Türkiye’nin Uzay Bilim Misyonunu anlatan Bakan Kacır, “Milli Uzay Programımızın önemli projelerinden birisi de insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu gerçekleştirmekti. Bilim insanlarımızın ufkunu uzaya taşımayı hedefledik. Bizim bilim insanlarımızın, bizim astronotumuzun gerçekleştirdiği bilim misyonuyla bu çalışmaları yapmalarını istedik. Dünyayla yarışıp, dünyanın önüne geçmelerini amaçladık. Üzerinde ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan vatandaşımız, uzaya yükseldi ve Türk gençliğinin hayallerini ufkun ötesine taşıdı. Bu bir ilk ancak son olmayacak. Türkiye, uzay misyonlarına devam edecek. Siz bilim insanlarımızın emeği ile nice güzel işe hep birlikte imza atacağız” dedi. Ege Üniversitesi TEKNOPARK’ını büyütüp daha kapsamlı hale getireceklerini söyleyen Bakan Kacır, ayrıca yeni bir kültür merkezinin inşa edileceğini dile getirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonun ve Milli Uzay Programının öncülerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ege Üniversitesinde tarihi bir günün daha yaşandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, 1955 yılından bu yana Türkiye’nin dördüncü, bölgenin ilk ve en köklü üniversitesi olarak, bölgedeki üniversitelerin kuruluşlarında öncü ve garantör olmuş, tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hayata geçirilen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde 5 yıllık kurumsal tam akreditasyon belgesini alarak Türkiye’de kurumsal olarak akredite edilen ilk devlet üniversitesidir. Yükseköğretim Kurulu, araştırma altyapısını ve araştırmacı insan kaynağını daha da geliştirmek, endüstriye yönelen araştırmalar, teknolojiyi ticarete-uygulamaya dönüştürecek fırsatlar yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında Ege Üniversitesi, 13 Aralık 2021 tarihinden itibaren Araştırma Üniversitesi olarak yer almaktadır. Hayata geçirdiği 90’dan fazla öğrenci odaklı uygulama ve Avrupa’nın en büyük kariyer fuarını yapan Üniversitemiz, ‘Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite’ ödülünü alan ilk ve tek devlet üniversitedir” diye konuştu.

“YÖK MİLLİ YENİLİK ÖDÜLÜNE SAHİP DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önemli projeler gerçeğe dönüştürülmeye devam ediliyor. Türk milletinin gurur kaynağı olan Alper Gezeravcı insanlı ilk uzay görevine ve Türk Uzay Bilim Misyonuna imza atarak, ülkemiz tarihinde yeni bir sayfa açılmasına öncülük etmiştir. 21 gün süren görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan ve üniversitemizin de içerisinde yer aldığı 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Üniversitemiz akademisyenleri yürütücülüğünde hazırlanan Tuz Gölü’nde yetişen endemik Schrenkiella parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran ‘EXTREMOPHYTE’ deneyini gerçekleştirdi. Bugün de Alper Gezeravcı’nın 21 günlük uzay serüvenindeki tecrübelerini dinleyeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI TÜRK BİLİM YÜZYILI YAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Ege Üniversitesinin güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile bilim üretme ekosistemine sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak ülkemize örnek olan bilim ve teknoloji öncelikli ekosistemimizi daha da güçlendirip, bilim ve teknolojide en ileri seviyeyi yakalamak, ‘Türkiye Yüzyıl’ını Türk bilim yüzyılı yapmak için daha çok çalışacağız. Sözlerime son verirken Üniversitemize her daim desteğini hissettiğimiz başta Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere böyle bir günü yaşamamıza vesile olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, bölge milletvekillerimize, devlet erkânımıza katkı ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise, Türkiye’nin son dönemdeki başarılarından bahsederek, “Ülkemizde son dönemlerde yakaladığımız kuvvetli ivme ile savunma sanayinde yerlilik oranlarımız yüzde 20’lerden, yüzde 80’lere ulaşmıştır. Yine bu sayede, Türkiye’nin imalat sanayinde orta ve yüksek teknoloji ürün ihracatı 2023 yılında 97.2 Milyar dolara ulaşmıştır. ‘Devrim Otomobili’ ile 60 yıldır yolda kalmış hayalimiz, yerli ve milli otomobilimiz ‘TOGG’ ile gerçeğe dönüştü. Bugün Türkiye, ‘İlk’lere ve ‘En’lere imza atabiliyorsa, TEKNOFEST’te milyonlarca gencini fikirleri ve eserleriyle ağırlayabiliyorsa, İMECE’yi uzaya fırlatabiliyorsa, ilk astronotunu uzaya gönderebiliyorsa ve dünyanın 175 ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak, 5,5 milyar dolarlık ihracat yapabiliyorsa ve daha nice başarı hikâyesi yazabiliyorsa, hem son 21 yılda atılan kararlı ve istikrarlı adımların hem de sizler gibi gönlü ve zihni güçlü gençlerin sayesinde olmuştur” dedi.

“36 BİN VATANDAŞIMIZ ASTRONOT OLMAK İÇİN BAŞVURDU”

Astronot olma yolculuğunu anlatan Alper Gezeravcı, “Türkiye Uzay Ajansının yürütülen projeyi TÜBİTAK’ın internet sayfası üzerinden incelemeye başladım. Yaklaşık 4 sayfalık gereklilik listesindeki tüm kriterleri karşıladığımı fark ettim. O güne dek hayal dahi etmekten uzak durduğum bir konuda, ülkemizin 100’üncü yılında geleceğimizin teminatı olacak gençlerimize özgüven kaynağı olabilecek bir hedef koydum. Bu işi yapmış olan ve hala yapmakta olan astronotların, ajansların, otoritelerin kaynaklarını okumaya çalıştım. Daha sonra başvurumu gerçekleştirdim. Pek çok testten geçtim ve seçildim. Astronot seçim sürecinde 27 ülkeden 22 bin başvuru oldu. Ülkemizde yürütülen başvuru sürecinde ise 36 bin vatandaşımız başvuru yaptı. 193 ülke arasında insanını uzaya taşıyabilmiş ve uzayda bilim misyonu yürütebilmiş 22’inci ülke olduk” dedi.

Gezeravcı, “Proje için seçilmemin ardından Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimlere başladık. NASA’nın ana tesislerinde eğitimler gerçekleştirildi. Birebir modelleme ile yaratılan uzay laboratuvarında eğitimler yürütüldü. Japonya ve Almanya’da da modül eğitimi aldık. Hayatta kalma kursuna tabii tutulduk. Bunlarla birlikte yürütmemiz gereken bilim misyonlarımız da vardı. Gerçekleştireceğimiz deneylerimiz için bilim insanlarımızı kendi laboratuvarlarında şehir şehir ziyaret ettik. Daha sonra Ankara’da toplanarak tüm deneylerimizi tekrar çalıştık. Son olarak da Amerika’da deneylerimizi çalıştık” diye konuştu.

Ege Üniversitesi akademisyenlerinin öncülük ettiği ‘EXTREMOPHYTE’ deneyinden bahseden Gezeravcı, “İlk defa Ege Üniversitesinde gerçekleştiğimiz 13 deneyin birisinin sahibi hocalarımızla bir araya geliyoruz. Deneyimiz, NASA’daki çalışmalarımız esansında deneyi inceleyen bilim insanlarının da oldukça ilgisini çekti. İleride uzay ortamındaki yaşam döngüsüne alternatif yaratabilecek önemli bir deneye imza attıkları için de hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah deneyimizin nihai sonuçları çalışmaların ardından Mayıs-Haziran ayı gibi ortaya çıkmış olacak. Biz, bilimin olduğu her yerde olmak zorundayız” dedi. Gezeravcı, söyleşi kapsamında gerçekleştirilen diğer deneyler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştiren Alper Gezeravcı ise öğrencilere Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki deneyimlerini anlattı. Konuşmaların ardından Bakan Kacır’a ve Alper Gezeravcı’ya Ege Derin Teknoloji Fabrikasında 3D yazıcı ile üretilen plaketler takdim edildi.

Bakan Kacır, söyleşinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği programları EGE D-TECH Projesi kapsamında verdiği destekle Ege Teknopark bünyesinde kurulan, alanında Türkiye’de ilk ve tek olan “Ege Derin Teknoloji Fabrikası”nın açılışını gerçekleştirdi.