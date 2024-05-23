Ecem Çörtle'nin Midjourney adlı yapay zeka yazılımını kullanarak hazırladığı film, genç bir kaşif olan Faye’nin galaksideki efsanevi hazineyi bulma yolculuğunu anlatan Çörtle, sıra dışı çalışmasıyla büyük beğeni topladı.

Festivalde Büyük İlgi

Hong Kong Üniversitesi tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından genç sinemacıların katıldığı festival, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Farklı ülkelerden gelen genç yetenekler, prestijli festivalde ödül alabilmek için aylar süren titiz çalışmalar gerçekleştirdi. İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencisi Ecem Çörtle, kazandığı ödülle İzmir’e büyük gurur yaşattı. Aynı bölümde eğitim gören Tuğrulbey Koç ve Cemre Geçer’in hazırladığı ‘Bu Acıların Hepsi Daimi’ filmi de festivalde gösterilen eserler arasında yer aldı.

Çörtle’nin Başarı Hikayesi

Bu yıl mezun olmaya hazırlanan Ecem Çörtle, ödülü kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Yapay zeka, her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de etkisini hızla artırıyor. Ben de bu alanda fark oluşturan bir çalışmaya imza atmak istedim. Senaryosu tamamen bana ait olan 'Galaktik Hazine', içime çok sinen ve dikkat çekeceğine inandığım bir animasyon filmdi. Mezun olmama çok az bir süre kala böylesine önemli, saygın bir ödülü almak beni çok mutlu etti. Kariyerime eğitim aldığım alanda devam etmek, yeni projelere imza atmak istiyorum. Bu ödül, motivasyonumu daha da artırdı ve bana güç kattı” dedi.

Gelecek Projeler

Çörtle’nin başarısı, hem kendisi hem de İzmir Ekonomi Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı oldu. Genç yetenek, kazandığı bu prestijli ödülün kariyerine olumlu bir başlangıç yapacağını belirterek, sinema ve dijital medya alanında yeni projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.