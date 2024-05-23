Manisa genelinde düzenlenen “Manisa Güven Huzur” uygulaması, 122 ekip ve 411 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 5 bin 173 kişi sorgulanırken, hakkında aranma kararı bulunan 9 şahıs yakalandı.

Trafik Denetimleri ve Cezai İşlemler

Bin 999 aracın denetlendiği operasyonda, trafik kurallarına uymayan 230 sürücüye toplamda 606 bin 157 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 19 araç trafikten men edilirken, 22 motosiklet denetimden geçirildi ve 11 motosiklet sürücüsüne 4 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Kamusal Alan Denetimleri

Ekipler, 178 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 40 okul çevresi, 76 park ve bahçe, 10 metruk bina ve çevresinde de kontroller gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, 12 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.