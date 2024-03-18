Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve olası afet durumlarında sahada görev almak üzere Ege Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (EGE-KUT) kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan ekip, sertifikalarını aldı.

Ege Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu danışmanı Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Bektaş Sarı’yı, Topluluk Başkanı Yılmaz Yürekli’yi ve topluluk üyelerini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemiz bir deprem ülkesi, aynı zamanda doğal afetler bizim coğrafyamızın bir gerçeği. Üniversitemizin adını aldığı Ege Bölgesi de bir deprem bölgesi. Deprem başta olmak üzere, tüm afetlere hazır olmamız gerekiyor. Bu konuda üniversiteler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Doğal afetlere hazırlıklı olmak, toplumda farkındalık oluşturmak, afetler öncesinde alınabilecek önlemler ve afetlerin ardından yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmak önemli. Ege Üniversitesi olarak ülkemizin afet politikalarına hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk projeleri ile destek vermeye devam ediyoruz. Doğal afetlerde hem kendimizin hem halkımızın güvenliğine destek olma bilinciyle hareket ederek duyarlılık gösteren başta topluluk üyesi öğrencilerimiz olmak üzere tüm mensuplarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÖNÜLLÜ SAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Bektaş Sarı ise “Ege Üniversitesi, depremlere ve tüm afetlere karşı hazır ve dirençli bireyler yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla öğrenci ve çalışanlarından oluşan afet hazırlık ve arama kurtarma ekipleri oluşturmaya başlamıştır. İlk etapta EGE-KUT kurulmuş ve öğrencilerden oluşan ekip eğitimlere başlamıştır. Öncelikle, AFAD tarafından organize edilen çevrimiçi eğitimler tamamlanmıştır. Daha sonra AFAD tarafından verilen 5 günlük Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin amacı olası afet ve acil durumlarda özellikle depremlerden sonra AFAD ile birlikte hareket ederek afetlere belirli seviyelerde müdahale edebilecek gönüllü insan kaynağı kapasitesini artırmaktır. Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan Arama Kurtarma Ekibi 5 günlük eğitim boyunca hafif arama kurtarma, afetlerde çadır kurulumu, hasta-yaralı taşıma teknikleri, temel yangın bilgisi ve yangına müdahale, insani yardım ve psikososyal destek alanında eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmışlardır” diye konuştu.

“AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ TOPLUM”

Ege Üniversitesi olarak afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulmasına çeşitli alanlarda eğitimler düzenleyerek ve hazırlıklar yaparak katkı sunacaklarını ifade eden Öğr. Gör. Dr. Sarı, “Bu amaç doğrultusunda öncelikle öğrencilerden oluşan bir ekip kurduk. Akademik ve idari personelden oluşan ekipler oluşturarak sürdürülebilir bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. İki ayrı ekipten oluşan 40 kişilik arama kurtarma ekibinin sertifika törenini gerçekleştirdik. Sertifika törenimize Üniversitemiz üst yönetiminin yanı sıra İzmir AFAD yetkilileri de katıldı. Her daim destekleri ile bizleri motive eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak hocamız, afet hazırlık çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Destekleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.