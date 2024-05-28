Moderatörlüğünü EÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve EÜ Etnogrfaya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Dilek Maktal Canko’nun yaptığı söyleşide konuşmacı olarak İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Dr. Ayşe Füruzan Caman yer aldı. Müze Söyleşileri Koleksiyonerler kapsamında İzmir Koleksiyon Kulübü ile ortak düzenlenen söyleşiye, EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Koleksiyon Kulübü Başkanı Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur başta olmak üzere birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Söyleşide, müzecilik tarihi, Türkiye’de müzelerin durumu, Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihçesi, istatistikleri, restorasyonu ve içerisinde bulunan eserler ile Türkiye’de müzeleri geliştirmek amacıyla yürütülen projeler konuşuldu.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ile ilgili bilgi veren Ayşe Füruzan Caman, “1952 yılında açılan İzmir Resim ve Heykel Müzesi, çeşitli yenilikler ve taşınmalar geçirdi. 1970 yılında, Turgut Pura’nın çabalarıyla müze olarak kullanılmaya başlanan binası ile müze, Ankara’dan gelen eserlerle desteklenen koleksiyonuyla ve modernizmin etkisiyle Türkiye sanatındaki önemli sanatçıların eserlerini barındırıyor. Kültür Sanat Fabrikasında yer alan yeni binasında, çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla sanatseverlere hizmet veriyor ve çağdaş sanatçıların eserlerini de içerisinde barındırıyor.” dedi.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nin sanata ve sanatçılara verdiği desteği vurgulayan Caman, “Sanatseverleri her zaman müzemizi ziyaret etmeye ve etkinliklere katılmaya davet ediyorum. İzmir Resim ve Heykel Müzesi gelecekte de sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile adından söz ettirmeye devam edeceğini söylemek isterim” dedi.

Söyleşinin sonunda Doç. Dr. Dilek Maktal Canko, Dr. Ayşe Füruzan Caman’a “Teşekkür Belgesi” takdim etti.