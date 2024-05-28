EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yavru tilkinin bakımını yapıp karnını doyuran Doğa Koruma ekipleri, hayvanı tekrar bulunduğu bölgeye bıraktı.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Keşan ilçesindeki Koru Dağları'nda devriye faaliyeti esnasında tek başına tilki yavrusu görüldü.



İlk kontrolleri yapılan tilki yavrusunun, bakımı ve beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakım, beslenme ve muayenesi tamamlanan tilki yavrusu, tekrar bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına salındı.



