AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Büyük İzmir Mitingi'nde Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ için destek çağrısında bulundu.

Büyük İzmir Mitingi

AK Parti tarafından düzenlenen Büyük İzmir Mitingi, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşti. Mitinge, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti ve MHP teşkilatı büyük bir katılım gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan'ın Çağrısı

Eyyüp Kadir İnan, Büyük İzmir Mitingi'nde yaptığı konuşmada İzmirli hemşehrilerine seslendi. "Ne olur bu şehri 25 yıldır geriye götürenlerden gelin kurtarın. Ne olur bu şehri, sürekli kendini düşünenlerden kurtarın. Ne olur bu şehri sıkıntılardan, krizlerden, bu beceriksiz yöneticilerden kurtarın" diyen İnan, İzmir'i geleceğe taşıyacak isim olarak Hamza Dağ'a ve AK Parti'ye destek çağrısında bulundu.

İZMİR'DE BELEDİYE HİZMETLERİNİ GÖREMEDİK!

Biz İzmirliyiz. İzmirimizi dolaşırken sanayiyi ve ticareti çok net görüyoruz. İzmir Limanının, Kemeraltı Çarşısının önemine çok yakından şahit oluyoruz. İzmir’de demokrasiyi görüyoruz.İzmir’de özgürlükleri görüyoruz. İzmir’de hoşgörüyü görüyoruz. İzmir’de farklılıkların bir arada yaşama bereketini görüyoruz. İzmir’de tüm güzellikleri görüyoruz. İzmir’de sadece tek bir şeyi görmüyoruz! İzmir’de belediye hizmetlerini göremedik, göremiyoruz!

İZMİR'DE BU BECERİKSİZ YÖNETİCİLER OLMASAYDI...

Yıllardır bu şehri yönetenler, İzmir’in değerini bilemediler, İzmirli hemşehrilerimizin desteğinin önemini fark edemediler, kılını kıpırdatmadılar! İzmir’e bu beceriksiz yöneticiler olmasaydı. Eğer bu belediye yönetimi bu şehirde olmasaydı İzmir şu an bambaşka bir konumdaydı. Bunu tüm dünya biliyor. İzmir’in, yeniden Ege’nin, Akdeniz’in incisi olmasını, bölgenin en önemli bir şehri olmasını arzuluyoruz, eser siyaseti, plan ve proje siyaseti kazansın istiyoruz.

31 MART'TA EN GÜZEL CEVABI VERMEYE HAZIR MIYIZ?

İzmir’de dostluk, kardeşlik kazansın istiyoruz. İzmir fetretten çıksın, İzmir artık çöpten, çukurdan, selden, bakımsızlıktan kurtulsun istiyoruz. İzmir insanca yaşam şartlarına, insana hizmeti merkezine almış bir belediyecilikle buluşsun diyoruz. Bu şehire ihanet eden belediyecilik anlayışına 31 Mart’ta en güzel cevabı vermeye var mıyız?

İZMİR'İN ARTIK İÇİ İÇİNE SIĞMIYOR

Artık bu meydan bu coşkulu kalabalık, Artık eşsiz İzmir’i çağırıyor! AK Parti, İzmir için verdiği her sözü bugüne kadar tutmuş bir siyasi harekettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İzmir için her zaman mücadele etmiş bir liderdir! İzmir’in artık içi içine sığmıyor! İzmir artık beklemeyecek vakit kaybetmeyecek! İzmir gençliği artık kiminle yol yürüyeceğini çok iyi biliyor.

BELEDİYECİLİĞİN B'SİNİ DAHİ GÖSTERMEDİLER

Trafikten, çukurlardan kurtulmuş bir İzmir’e hazır mısınız? İzmir’i kötü kokularla anılmaktan sonsuza dek kurtarmaya var mısınız? Artık bu güzel körfezi kirli olarak değil masmavi tertemiz olarak görmeye hazır mısınız? Bunlar İzmir’i sadece belirli semtlerden ibaret görürüler… Kadifekale’den, Ballıkuyu’dan, Tepecik’ten, Gümüşpala’dan, Cengizhan’dan, Kuruçay’dan, Limontepe’den, Dedebaşından, Doğanlar’dan habersizdirler. Öteki İzmir’de yaşayan hemşehrilerimize belediyeciliğin b’sini dahi göstermediler.

İZMİR'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Biz iş başına geldiğimizde tüm mahallelerde hizmet destanı yazılacak.Demokrasinin, özgürlüğün şehri İzmir’i yeniden ayağa kaldıracağız. Hep beraber yapacağız! Gencimizle, kadınlarımızla, tüm ilçelerimizle İzmir’e altın çağını yaşatacağız! Çocuklarımız, temiz havada, sağlıklı bir çevrede büyüyecek! Kadınlarımız daha çok sosyal imkanlara sahip olacak! Gençlerimiz vakit geçireceği ortamlara, ders çalışacağı kütüphanelerin kavuşacak! En güzeli hep birlikte bu güzel şehri, doğal güzellikleriyle doya doya yaşayacağız!

BELEDİYECİLİK HAMZA DAĞ'IN İŞİ

10 aydır milletvekilliyim. Sizlerin oylarıyla meclise gittik. İlk günden itibaren kolları sıvadık. İzmir’imiz için çalışıyoruz. İstiyoruz ki AK Belediyeler ile vatandaşımıza hizmet götürelim. İzmir’in sıkıntılarını belediyelerimiz marifetiyle jet hızıyla çözelim. CHP tarihi boyunca başarılı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyamadı.Çünkü Belediyecilik Bizim İşimiz. Belediyecilik AK Parti’nin işi...Belediyecilik Hamza Dağ’ın işi...Belediyecilik Recep Tayyip Erdoğan’ın işi...

BİR DÖNEM FIRSAT VERİN, DESTEK VERİN

Ama şimdi tüm İzmirli hemşehrilerimize sesleniyorum. Ne olur bu şehri 25 yıldır geriye götürenlerden gelin kurtarın. Ne olur bu şehri, sürekli kendini düşünenlerden kurtarın. Ne olur bu şehri sıkıntılardan, krizlerden, bu beceriksiz yöneticilerden kurtarın. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, şehrimiz için aşk ile çalışmayı sabırsızlıkla bekleyen İzmir Büyükşehir Adayımız Sayın Hamza Dağ’a ve AK Parti’ye 1 dönem gelin fırsat verin, destek verin.

DEMOKRASİ DERSİ VERECEĞİZ

Tüm 25 senelik tüm sıkıntıları ilk bir sene de bizim belediye başkan adayımız Sayın Hamza Dağ çözecektir. İzmir’e yakışmayan problemleri kentin gündeminden çıkaralım. Bu şehri parti içi kavgaların minderi haline getirmek isteyenlere 31 Martta demokrasi dersi vereceğiz. Bu şehre çantada keklik gözüyle bakıp, İzmirlileri hizmetten mahrum bırakanlara demokrasi dersi vereceğiz. İkameti dahi olmayan kişileri sırf kongrelerinde kendilerini destekledi diye bu şehre aday dayatanlara demokrasi dersi vereceğiz.

ÖYLE BİR BAŞARACAĞIZ Kİ HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK

İzmir’in dağlarında çiçekler açacak. Altın güneş orda sırmalar saçacak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutlu şehri Türkiye Yüzyılında hak ettiği seviyeye çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla kavuşacak. Ve öyle bir başaracağız ki bu şehir de hiç kimse ama hiç kimse kaybetmeyecek diyorum.