Fenerbahçe’ye büyük ümitlerle transfer olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamayan Joshua King takımdan ayrıldı. Sözleşmesi sona eren King sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftara veda ederek, “Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim” ifadelerini kullandı.

Taraftara duygusal mesajlar veren 32 yaşındaki Norveçli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. İmza atmadan önce kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi kalbimde hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Gelecekte başarılar diliyorum. Teşekkürler Fenerbahçe."

Fenerbahçe’de bulunduğu sürede 54 maçta forma giyip, 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu İsmail Kartal’ın gözüne girmeyi başaramamıştı.